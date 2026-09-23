ILON MASK O SI ĐINPINGU: "Kina je tokom njegovog mandata izuzetno napredovala"
IZVRŠNI direktor kompanije Tesla Ilon Mask,ocenio je da je Kina tokom mandata predsednika Si Đinpinga ostvarila veliki ekonomski i infrastrukturni napredak, navodeći da je životni standard građana vidljivo porastao.
U intervjuu za kinesku državnu televiziju CCTV, Mask je Si Đinpinga nazvao "velikim liderom".
- Tokom njegovog mandata, Kina je izuzetno napredovala. To se jasno vidi i samo šetnjom ulicama, i po većem standardu prosečnog kineskog građanina- rekao je Mask.
Posebno je pohvalio i Teslinu fabriku u Šangaju, najveći proizvodni pogon kompanije i jedno od njenih najvažnijih izvoznih čvorišta.
Tim u fabrici opisao je kao "neverovatno talentovan, vredan i pouzdan", dok je samu fabriku nazvao "draguljem".
Očekuje se da će se Mask pridružiti drugim američkim poslovnim liderima na državnoj večeri u Beloj kući, koju predsednik Donald Tramp u četvrtak priređuje u čast kineskog predsednika.
Si bi u četvrtak trebalo da se sastane sa Trampom, što će biti njihov drugi susret ove godine.
(Tanjug)
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