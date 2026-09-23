Klop žestoko izblamirao selektora Ćavija i to dan pred meč Nemačke i Holandije

Nova era nemačkog i holandskog fudbala počinje, a obe selekcije u nju ulaze sa novim selektorom.

AP Photo/Frank Franklin II

Dok Srbija očekuje Grčku, istog dana sastaju se Holandija i Nemačka.

Obe selekcije posle Svetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku promenile su selektore. Nemce je preuzeo Jirgen Klop. Dok su se "lale" odlučile za stranog selektora - Ćavija Ernandeza.

Jirgen Klop već je počeo sa psihološkim igrama, te je udario na svog rivala.

Davajući izjavu nemačkim medijima u kampu selekcije rekao je nešto što se "oranju" neće dopasti.

- Znam više Holandskih igrača od Ćavija. Ne znam da li je to prednost, ali to je činjenica - rekao je Klop.

Sutra će biti jasnije hoće li mu ovakav pristup meču pomoći.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“