Fudbal

Klop žestoko izblamirao selektora Ćavija i to dan pred meč Nemačke i Holandije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 09. 2026. u 21:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nova era nemačkog i holandskog fudbala počinje, a obe selekcije u nju ulaze sa novim selektorom.

Клоп жестоко избламирао селектора Ћавија и то дан пред меч Немачке и Холандије

AP Photo/Frank Franklin II

Dok Srbija očekuje Grčku, istog dana sastaju se Holandija i Nemačka. 

Obe selekcije posle Svetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku promenile su selektore. Nemce je preuzeo Jirgen Klop. Dok su se "lale" odlučile za stranog selektora - Ćavija Ernandeza. 

Jirgen Klop već je počeo sa psihološkim igrama, te je udario na svog rivala. 

Davajući izjavu nemačkim medijima u kampu selekcije rekao je nešto što se "oranju" neće dopasti. 

- Znam više Holandskih igrača od Ćavija. Ne znam da li je to prednost, ali to je činjenica - rekao je Klop.

Sutra će biti jasnije hoće li mu ovakav pristup meču pomoći. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ORLOVI NIKAD SLABIJI: Naši odbojkaši pre sedam godina bili šampioni Starog kontinenta, a sada 13. na Evropskom prvenstvu
Ostali sportovi

0 0

"ORLOVI" NIKAD SLABIJI: Naši odbojkaši pre sedam godina bili šampioni Starog kontinenta, a sada 13. na Evropskom prvenstvu

OD evropskog zlata do 13. pozicije. Odbojkaši Srbijesu za sedam godina sa trona pali najniže na evropskim prvenstvima. Dosada najlošiji plasmani bivše Jugoslavije bila su 11. mesta 1971. uMilanu i 1985. u Amsterdamu. Zato u odbojkaškoj porodici mora da seupali crvena lampica. Tim pre što se ni mlađe selekcije nisu iskazale, pa u ovom trenutku deluje da je budućnost - tmurna.

23. 09. 2026. u 22:05

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru