EVROPSKI lideri se aktivno bave spekulacijama o "ruskoj pretnji", koju predstavljaju kao opravdanje za stvaranje sistema kolektivne odbrane, što svedoči o tome da će taj sistem pre svega biti usmeren protiv Rusije, naglasio je direktor Odeljenja za evropske probleme Ministarstva spoljnih poslova Rusije i visoki predstavnik Rusije u Arktičkom savetu

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Moskva uzima u obzir planove Zapada da uključi Ukrajinu u novi sistem kolektivne odbrane Evrope u okviru svog spoljnopolitičkog kursa, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti direktor Odeljenja za evropske probleme Ministarstva spoljnih poslova Rusije i visoki predstavnik Rusije u Arktičkom savetu Vladislav Maslenjikov.

Kako je istakao, evropski lideri se aktivno bave spekulacijama o "ruskoj pretnji", koju predstavljaju kao opravdanje za stvaranje sistema kolektivne odbrane. To svedoči o tome da će taj sistem pre svega biti usmeren protiv Rusije.

- Pozivi da se u njega uključi i Ukrajina takođe svedoče o njegovoj antiruskoj osnovi. Sve se to uzima u obzir prilikom izrade našeg daljeg spoljnopolitičkog kursa na zapadnom pravcu - poručio je Maslenjikov.

Evropski komesar za odbranu i svemir Andrijus Kubiljus izjavio je u aprilu da Evropska komisija razmatra prelazak sa transatlantskog na autonomniji sistem bezbednosti Evrope. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tada je skrenuo pažnju na to da se na Zapadu intenzivno razmatra koncepcija novog vojnog bloka, u koji bi mogli biti uključeni Evropska unija, Turska, Velika Britanija i Ukrajina.

Ranije je rukovodstvo Evropske unije pozitivno reagovalo na predlog Grčke i Kipra da se preciznije definišu postupci država članica EU u slučaju aktiviranja člana 42.7 Ugovora o Evropskoj uniji, koji se odnosi na uzajamnu odbranu.

Ovaj član predviđa da, ako jedna od država članica postane žrtva oružane agresije na svojoj teritoriji, druge zemlje Evropske unije imaju obavezu da joj pruže pomoć i podršku svim raspoloživim sredstvima. Za razliku od Člana 5 NATO-a, mehanizam Evropske unije ne podrazumeva automatski vojni odgovor, već formu pomoći ostavlja na odluku državama članicama, uzimajući u obzir njihovu bezbednosnu politiku i neutralnost.

Predsednik Vladimir Putin je više puta detaljno objašnjavao da Moskva ne namerava da napada zemlje Alijanse, ali zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo navodnom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov je ranije naglasio da Rusija ne preti nijednoj evropskoj državi i da nikoga ne ucenjuje.

(RT Balkan)