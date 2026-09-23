TUR DE PROPAST: Blokaderi pukli k'o bas u Šapcu, na dočeku biciklista bila šaka ljudi (FOTO)

NA dočeku studentskih biciklista u Šapcu, večeras se nije pojavilo više od dvestotine aktivista.

Foto: Printskrin

Iako su pompezno najavljivali, na trgu je bio izuzetno mlak odziv, a veruje se da je tome najviše doprineo, uz Bojana Pajtića glavni neformalni šef Studentske liste, bivši funkcioner DS Dušan Petrović.

Naime, u Šapcu se priča da je upravo Petrović odredio da na listi ne bude nikoga od “studenata” iz tog grada, a da se na listi nađe jedino Zlatko Kokanović, koji na lokalu nije ni namanje omiljen, naprotiv.

Foto: Printskrin Propast blokadera u Šapcu

U akcijama od vrata do vrata promoteri “studentske liste” odmah na startu bivaju dočekani pogrdnim imenima čim se pomene Kokanovićevo ime.

Stoga ne čudi sto je i večerašnji odziv bio veoma loš.

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