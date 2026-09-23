"ORLOVI" NIKAD SLABIJI: Naši odbojkaši pre sedam godina bili šampioni Starog kontinenta, a sada 13. na Evropskom prvenstvu

OD evropskog zlata do 13. pozicije. Odbojkaši Srbijesu za sedam godina sa trona pali najniže na evropskim prvenstvima. Dosada najlošiji plasmani bivše Jugoslavije bila su 11. mesta 1971. uMilanu i 1985. u Amsterdamu. Zato u odbojkaškoj porodici mora da seupali crvena lampica. Tim pre što se ni mlađe selekcije nisu iskazale, pa u ovom trenutku deluje da je budućnost - tmurna.

foto volleyballworld.com

"Orlovi" su odigrali svoje najslabije evropsko prvenstvo u poslednjih nekoliko decenija, od prvog meča sa Estonijom do poslednjeg sa Slovenijom (0:3) delovali su nesigurno, bez samopouzdanja, energije, pa čak mogu i da budu zadovoljni što su 13. na Starom kontinentu. Jer, lako je moglo da se desi da i ne zaigraju osminu finala.

Srbi su uoči puta maštali o Milanu i borbi za medalju. Verovali su da su dobro radili na pripremama, da imaju kvalitet da se uhvate ukoštac sa najjačim selekcijama. Ali, sudar sa realnošću bio je surov već od prvog meča u grupi C u Tampereu, gde su uz dosta muka savladali Estoniju. Iščupali su pobede protiv Holandije i Danske (oba puta 0:2 pretvorili u 3:2), ali i pokazali nemoć protiv prosečne Finske i neugodne Belgije, koju su u Ligi nacija savladali sa 3:1. Međutim, šamar u osmini finala u Torinu od Slovenije dugo će da boli ne samo igrače, selektora Krecua, već i sve u organizaciji.

Kormilaru može mnogo toga da se zameri, naročito što je svaki meč počinjao sa drugom postavom, što mu je ekipa bila nemoćna na šampionatu, neprepoznatljiva u odnosu na Ligu nacija, što nije verovala u sebe. Neshvatljivo je i da prekaljeni igrači na terenu deluju kao početnici, bez hrabrosti da napadnu rivala, da ih dve ili tri vezana greške lako izbace iz koloseka.

Priča da je selekcija podmlađena ne piju vodu. Od kada je trofejni stručnjak preuzeo reprezentaciju Srbije za dve godine od mladih iskočili su lane Veljko Mašulović i Nikola Brborić, a ove godine Vuk Kulpinac i Stefan Kokeza. Vratio se tehničar Aleksa Batak, sebe je u reprezentaciji u 28. godini pronašao Lazar Marinović. Većina je igrala i sa zvezdama, koje su se povukle posle Olimpijskih igara 2024. u Parizu. Ostali su da pomognu Ivović, Luburić, Jovović, nastavili su da se dokazuju Nedeljković, Nemanja Mašulović, Kujundžić, Perić, libero Ristić. Pravu priliku dobili su Stefanović i libero Negić.

Ruku na srce Krecuu su bile i vezane ruke, jer su i mlađe selekcije imale slabe rezultate: na EP do 18 godina bili smo 12, dok se na EP do 22 godine nisu kvalifikovali, pa su sa nekoliko zemalja podelili 17. mesto. Podbacio je i B tim na Mediteranskim igrama u Tarantu, od Francuske (u trećem setu 25:10) i Italije izgubili sa 3:0, od Tunisa sa 3:2, pa su u svojoj grupi A bili četvrti.

Veliki problem je što je i Superliga glomazna sa 12 klubova, kojima je bitniji rezultat od stvaranja mladih igrača. Zvezde lige su igrači koji su blizu ili su u petoj deceniji. Primera radi Radnički su do titule prvaka vodili Ivan Kostić (38) i Mladen Bojović (40). I dalje se u našem prvenstvu sa mladima nosi Novica Bjelica (43). Na veterane se oslanjaju i ostali klubovi, tako da nema više igrača koji će kao Uroš Kovačević debitovati sa 14 godina u Ribnici ili Aleksandar Atanasijević sa 15 u Partizanu. Jedino se Vojvodina okrenula mladima, dala je Kulpinca, Brborića, Kokeza, ali nekoliko godina čeka titulu prvaka države.

Muška odbojka se suočava možda i više od decenije sa tankom bazom, dečaci se retko odlučuju za igru na mreži. Savez je pokušao sa "Prvim smečom", ali talentovanih klinaca je sve manje.

Jasno je da u Savezu moraju da pronađu izlazak iz krize, jer šta će im velelepni Odbojkaški centar, ako ne mogu da stvaraju vrhunske igrače i igračice. Alarm je upaljen, na potezu su najodgovorniji u organizaciji.

Krecu: Savez sve odlučuje

SELEKTOR Georg Krecu je posle svakog poraza imao objašnjenje zašto igrači nisu bili na željenom nivou, a o svojoj budućnosti na klupi Srbije je novinarima u Torinu rekao:

- Što se tiče mog ostanka, to je isključivo odluka Saveza. Ali, mislim da smo uradili ono što su od nas na početku tražili, da uvedemo nove momke. Potrebno je vreme da ih dovedemo na određeni nivo, ali mi smo to uradili. U ovom trenutku oni su na pravim mestima i u inostranstvu. Pronašli su dobre klubove i znam da tamo gde odlaze, u Italiju, Nemačku, Rusiju, imaće dobre protivnike i uslove za napredak. To će pomoći i reprezentaciji da ponovo ima igrača na visokom nivou.

Sa 13. na 18. mestu na svetu

"ORLOVI" su na EP izgubili i više od 20 bodova, tako da su na FIVB rang-listi pali sa 13. na 18. mesto. Dogodine će morati dobro da se potrude u Ligi nacija kako bi izborili plasman na SP, a u ovom trenutku su veoma daleko od plasmana na Olimpijskim igrama.