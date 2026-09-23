Politika

"SINE, BORI SE I IZBORI SE ZA NAŠU SRBIJU"! Moćna poruka roditelja predsednika Vučića: Govor u UN biće kruna tvog mandata

Novosti online

23. 09. 2026. u 21:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RODITELjI predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Anđelko i Angelina Vučić komentarisali su činjenicu da Aleksandar Vučić večeras govori u srcu UN.

СИНЕ, БОРИ СЕ И ИЗБОРИ СЕ ЗА НАШУ СРБИЈУ! Моћна порука родитеља председника Вучића: Говор у УН биће круна твог мандата

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Kada biste večeras, Angelina, mogli da mu kažete nešto ne kao predsedniku, već kao sinu, šta bi to bilo - pitala je novinarka Olivera Miletović majku predsednika Vučića.

- Sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Da uvek živimo u miru jer samo u miru možemo sve - poručila je Angelina Vučić. 

Zatim je na isto pitanje odgovorio Anđelko Vučić. 

- Dragi sine, sa nestrpljenjem očekujemo da te vidimo i da čujemo tvoj govor u UN. To bi trebalo da bude kruna tvog ne kratkog mandata na funkciji predsednika i koji je ispunjen uspesima Srbije i od koga ima koristi većina državjana Srbije. Ti se i večeras boriš za našu dragu Srbiju i za sve građane naše Srbije - od severa, preko centralne Srbije, a posebno za Srbe na KiM. Večeras su mnogi u svojim kućama i domovima da bi čuliu tvoj govor i to ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kao i svi Srbi koji žive širom sveta. Stoga želim da ostaviš utisak svoga učinka, koji nije mali, pa ti želim puno sreće - naglasio je on.

Na pitanje da li su ponosni na sina, predsednikova majka je rekla:                   

- Ja sam samo majka i ne moram da budem objektivna, ali jesam ponosna. Ne pamtim da je iko učinio za ovako kratko vreme ono što je on. Bio je uspešan. 

Isto je ponovio i Anđelko Vučić, dodavši da je predsednik Srbije uradio mnogo za zemlju, posebno za penzionere. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRNABIĆ APELUJE NA ZDRAV RAZUMNedopustivo je da dete od 9 godina trpi vršnjačko nasilje zato što mu majka podržava Aleksandra Vučića
Politika

0 0

BRNABIĆ APELUJE NA ZDRAV RAZUM"Nedopustivo je da dete od 9 godina trpi vršnjačko nasilje zato što mu majka podržava Aleksandra Vučića"

POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić odgovorila je listu Danas povodom devetogodišnjeg dečaka koji joj se požalio da svakodnevno trpi blokadersko nasilje i vređanje zbog političkog opredeljenja svoje majke. Brnabićeva je ispričala da joj je u Grošnici kod Kragujevca prišao devetogodišnjak i poverio joj da svakodnevno trpi nasilje zbog političkog opredeljenja svoje majke.

23. 09. 2026. u 20:33

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru