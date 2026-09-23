"SINE, BORI SE I IZBORI SE ZA NAŠU SRBIJU"! Moćna poruka roditelja predsednika Vučića: Govor u UN biće kruna tvog mandata

RODITELjI predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Anđelko i Angelina Vučić komentarisali su činjenicu da Aleksandar Vučić večeras govori u srcu UN.

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- Kada biste večeras, Angelina, mogli da mu kažete nešto ne kao predsedniku, već kao sinu, šta bi to bilo - pitala je novinarka Olivera Miletović majku predsednika Vučića.

- Sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Da uvek živimo u miru jer samo u miru možemo sve - poručila je Angelina Vučić.

Zatim je na isto pitanje odgovorio Anđelko Vučić.

- Dragi sine, sa nestrpljenjem očekujemo da te vidimo i da čujemo tvoj govor u UN. To bi trebalo da bude kruna tvog ne kratkog mandata na funkciji predsednika i koji je ispunjen uspesima Srbije i od koga ima koristi većina državjana Srbije. Ti se i večeras boriš za našu dragu Srbiju i za sve građane naše Srbije - od severa, preko centralne Srbije, a posebno za Srbe na KiM. Večeras su mnogi u svojim kućama i domovima da bi čuliu tvoj govor i to ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kao i svi Srbi koji žive širom sveta. Stoga želim da ostaviš utisak svoga učinka, koji nije mali, pa ti želim puno sreće - naglasio je on.

Na pitanje da li su ponosni na sina, predsednikova majka je rekla:

- Ja sam samo majka i ne moram da budem objektivna, ali jesam ponosna. Ne pamtim da je iko učinio za ovako kratko vreme ono što je on. Bio je uspešan.

Isto je ponovio i Anđelko Vučić, dodavši da je predsednik Srbije uradio mnogo za zemlju, posebno za penzionere.