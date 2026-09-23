SKANDAL U HRVATSKOJ! Srpski fudbaler uhapšen i osuđen zbog Ratka Mladića!

Dobio je i zabranu ulaska u Evropsku uniju u trajanju od tri meseca.

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas" objavio je najnoviji, do sada nezabeležen slučaj procesuiranja Srba u Republici Hrvatskoj zbog sadržaja na društvenim mrežama.

Ovaj primer je specifičan jer predstavlja prvu poznatu osudu ove vrste na području Baranje, koju prati potpuno ćutanje medija, izostanak zvaničnih objava policije i suda, kao i skandalozno hapšenje sportiste tokom fudbalske utakmice.

"Prema podacima kojima raspolažemo, u nedelju, 20. septembra, uhapšen je srpski državljanin B. J. (1989) iz Sombora. Reč je o fudbaleru koji već osam godina nastupa za različite hrvatske klubove, a u aktuelnoj sezoni igra za FK Jovan Lazić iz Bolmana (Opština Jagodnjak, kod Belog Manastira). On nema hrvatsko državljanstvo i na treninge i utakmice je redovno putovao iz Sombora. Hronologija događaja nedvosmisleno dokazuje da je jedini i direktni povod za kompletan progon bila jedna jedina objava na društvenim mrežama", navodi "Veritas".

Naime, sve se dešavalo zato što je 4. septembra pomenuti B. J. na svom Fejsbuk nalogu objavio fotografiju generala Ratka Mladića, bez ikakvog pratećeg teksta. Podsetimo, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je nedavno u 84. godini, u pritvorskoj jedinici u Hagu.

"Iako je ova objava, po samoj prirodi mreže, bila vidljiva svega 24 sata, ona je hrvatskim organima poslužila kao trajni osnov za unapred pripremljenu policijsko-pravosudnu akciju. Kada je B. J. pokušao 13. septembra da uđe u Hrvatsku, granična policija izrekla mu je jednodnevnu zabranu uz otvorenu pretnju: "Pazi šta objavljuješ na društvenim mrežama". Kada je fudbaler u nedelju, 20. septembra, ušao preko Mađarske kako bi odigrao utakmicu, policija je stigla na stadion i uhapsila ga tokom prvog poluvremena, dok je sedeo na klupi za rezervne igrače, naočigled saigrača i publike. O privođenju srpskog državljanina prethodno nije bio obavešten ni Konzulat Republike Srbije u Vukovaru", prenosi "Veritas".

AP Photo/Radivoje Pavicic General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj jedinici u Hagu.

I tu nije bio kraj. Već u ponedeljak, 21. septembra, Opštinski sud u Osijeku – Stalna služba u Belom Manastiru (Prekršajno odeljenje) proglasio je B. J. krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira.

"Izrečena mu je drastična novčana kazna od 1.500 evra. Sud je porodici ostavio rok od svega dva sata da uplati novac pod pretnjom zadržavanja u pritvoru. Nakon hitne reakcije porodice i uplate, on je pušten. Nakon sudske presude, policija mu je uručila rešenje o zabrani ulaska u Evropsku uniju u trajanju od tri meseca, a B. J. se istog dana u večernjim časovima vratio u Sombor", otkrio je "Veritas".

Dokumentaciono-informacioni centar tvrdi i da je Hrvatska stvorila mehanizam za zastrašivanje Srba.

"Ovaj primer iz Bolmana pokazuje novu, brutalniju fazu u kojoj efemerni sadržaj sa društvenih mreža, koji je davno nestao sa interneta, postaje trajni fajl za praćenje i direktan razlog za prvu zabranu na granici. Potom i za spektakularno hapšenje sportiste usred utakmice, a na kraju za drakonsko novčano kažnjavanje i proterivanje. Sve je sprovedeno u tajnosti kako bi se izbegla reakcija javnosti i zaštita diplomatskih predstavništva Srbije", zaključio je "Veritas".