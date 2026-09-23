UPOZNALA SAM GA NA OPERACIONOM STOLU: Tea Bilanović otkrila istinu o dečku hirurgu - "Samo on da se ne meša" (FOTO)

PEVAČICA Tea Bilanović otkrila je detalje o dečku doktoru.

Foto: Privatna arhiva

Ispričala je detalje o svom emotivnom životu i otkrila kako se na nesvakidašnji način zaljubila na operacionom stolu.

- Upoznali smo se kad sam išla na operaciju slepog creva. On je hirurg. Ne želi da se eksponira. Ima prava na svoju privatnost. Pojavljujemo se zajedno, nije sad da beži. Super se nosi sa mojom profesijom, samo da se on nešto ne meša u to. Ne čita o meni, ima previše svojih knjiga, nije znao ko sam. Foto: Privatna arhiva

Pomenula je i veliki novac koji pevači ulažu u karijere i visoke cene muzičkih saradnika s kojima radi.

- Svi producenti sa mog prvog albuma su cenjeni i puno koštaju. Mi u svaku pesmu verujemo da će biti hit u nekom momentu. Sve što radimo radimo temeljno i mnogo verujemo, ali publika odlučuje.

Priznala je i da li je nekada tražila da joj spuste cenu pesmu.

- Nikad nisam tražila da mi autor spusti cenu, uvek uzmem pesmu koja me dirne na prvo slušanje - rekla je pevačica.

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