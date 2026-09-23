"ODNOSI DVE ZEMLJE TEMELJE SE NA TRADICIONALNOM PRIJATELJSTVU" Đuriću NJujorku sa ministrom spoljnih poslova Azerbejdžana

MINISTAR spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić sastao se danas u Njujorku, gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa kolegom iz Azerbejdžana Džejhunom Bajramovim, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju veza dve zemlje i aktuelnim temama.

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Đurić je naveo da se odnosi Srbije i Azerbejdžana temelje na tradicionalnom prijateljstvu, međusobnom poverenju i poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava, naglasivši da Srbija Azerbejdžan vidi kao pouzdanog partnera u izgradnji dugoročnih i strateških odnosa.

Kao potvrdu intenzivnog političkog dijaloga, Đurić je podsetio na zvaničnu posetu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva Beogradu u februaru ove godine i lične kontakte koje imaju on i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Sve to, kako je dodao, kao i održavanje prve sednice Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje, važni su podsticaj za unapređenje saradnje naših zemalja.

Sagovornici su ukazali i na značaj direktne avio-linije Beograd–Baku, uspostavljene u maju ove godine, ocenivši da ona već doprinosi boljoj povezanosti dve zemlje i njihovih prestonica.

U razgovoru je bilo reči i o aktuelnim temama, pri čemu je ministar Đurić istakao značaj nastavka bliske koordinacije i otvorene razmene mišljenja o temama od zajedničkog interesa.



(Tanjug)