Svet

NOVI NAPAD NA BROD U ORMUZU: Teretni brod pogođen nepoznatim projektilom, dve osobe poginule

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 15:44

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DVE osobe su poginule u požaru koji je izbio na teretnom brod nakon što je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, saopštila je danas Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

НОВИ НАПАД НА БРОД У ОРМУЗУ: Теретни брод погођен непознатим пројектилом, две особе погинуле

Foto printskrin telegram/RVvoenkor

Nakon incidenta brod je plovio još nekoliko sati, a članovi posade su evakuisani.

Iz Agencije su naveli da nadležni istražuju slučaj i da nema prijavljenog uticaja na životnu sredinu.

sputnikportal.rs

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