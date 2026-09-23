NOVI NAPAD NA BROD U ORMUZU: Teretni brod pogođen nepoznatim projektilom, dve osobe poginule
DVE osobe su poginule u požaru koji je izbio na teretnom brod nakon što je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, saopštila je danas Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).
Nakon incidenta brod je plovio još nekoliko sati, a članovi posade su evakuisani.
Iz Agencije su naveli da nadležni istražuju slučaj i da nema prijavljenog uticaja na životnu sredinu.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NEMAMO SKIM DA PREGOVARAMO: Tramp razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran
20. 09. 2026. u 18:09
TRAMP PONOVO HUŠKA NA RAT: Uskoro ću odlučiti da li da uništim režim u Iranu ili ne
17. 09. 2026. u 20:14
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Na aukciji luksuz od 11 miliona evra: Prodaje se zaplenjeni avion kralja kocke
2026-09-22 14:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)