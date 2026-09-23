Crvena zvezda ostala bez čak 14 igrača, Partizanu fale osmorica
Večiti oslabljeni tokom reprezentativne pauze.
Nikad duži predah u domaćem prvenstvu usled obaveza nacionalnog tima. Klubovi će zbog početka novog ciklusa u Ligi nacija čak tri nedelje morati da čekaju na nastavak takmičenja, dok će treneri moći dodatno da rade sa svojim ekipama na uigravanju i podizanju fizičke spreme.
Međutim, Crvena zvezda i Partizan su sada značajno oslabljeni, pa kormilari Albert Rijera (44) i Saša Ilić (48) neće na raspolaganju imati kompletne sastave. Čak 14 prvotimaca crveno-belih dobilo je pozive od svojih selektora, dok su se s druge strane odazvala osmorica fudbalera crno-belih.
Kormilar "orlova" Veljko Paunović (49) iz tabora aktuelnog šampiona države računa na ofanzivne veziste Vladimira Lučića (24) i Vasilija Kostova (18), dok je predstavnik "parnog valjka" talentovani štoper Nikola Simić (19).
Na spisku Zorana Bate Mirkovića (55), koji sa klupe vodi mladu reprezentaciju Srbije, nalaze se Zvezdin defanzivac Stefan Gudelj (20) i krilni napadač Dimitrije Šarić (17), ali i Partizanovi ofanzivni vezisti Bogdan Kostić (19) i Milan Aleksić (21).
Takođe, u omladinskoj selekciji je levi bek crno-belih Stefan Petrović (18), dok obaveze u U18 imaju golman Savo Radanović (17) i levi bek Matej Strika (17) iz crveno-belog tabora.
Kad je reč o strancima, tu dominira klub sa "Marakane". U državni tim su otišli Timi Maks Elšnik (Slovenija), Derik Lukasen (Gana), Mahmud Bađo (Gambija), Muhamed Abu Fani (Izrael), Kristijan Balov (Bugarska), Loizos Loizu (Kipar), Matej Gaštarov (Severna Makedonija) i Je Gon Kim (mlada selekcija Južne Koreje).
Poziv u Humsku stigao je od selektora Crne Gore Mirka Vučinića (42) za defanzivca Stefana Milića (26) i ofanzivnog vezistu Milana Vukotića (23). U mladoj selekciji "sokolova" je defanzivni vezni Aleks Zeković (19), dok će u istom uzrastu, samo u dresu Austrije igrati napadač Erik Kojzek (20).
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Bivši kapiten Partizana otvorio dušu: "To je rana koju i dalje veoma osećam"
23. 09. 2026. u 18:57
Partizan održao sednicu Upravnog odbora - Tema je bio i status Saše Ilića
23. 09. 2026. u 17:29
Crvena zvezda prodala fudbalera Juventusu
23. 09. 2026. u 08:16
Vasilije Kostov šesti najbolji na svetu! Zvezdino dete dobilo veliko priznanje
22. 09. 2026. u 21:10
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)