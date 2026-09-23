Crvena zvezda ostala bez čak 14 igrača, Partizanu fale osmorica

Večiti oslabljeni tokom reprezentativne pauze.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Nikad duži predah u domaćem prvenstvu usled obaveza nacionalnog tima. Klubovi će zbog početka novog ciklusa u Ligi nacija čak tri nedelje morati da čekaju na nastavak takmičenja, dok će treneri moći dodatno da rade sa svojim ekipama na uigravanju i podizanju fizičke spreme.

Međutim, Crvena zvezda i Partizan su sada značajno oslabljeni, pa kormilari Albert Rijera (44) i Saša Ilić (48) neće na raspolaganju imati kompletne sastave. Čak 14 prvotimaca crveno-belih dobilo je pozive od svojih selektora, dok su se s druge strane odazvala osmorica fudbalera crno-belih.

Crvena zvezda će u prvom ovosezonskom reprezentativnom ciklusu imati čak 14 fudbalera koji će u narednom periodu braniti boje svojih država:



1. Vasilije Kostov - Srbija

2. Vladimir Lučić - Srbija

3. Timi Maks Elšnik - Slovenija

4. Derik Lukasen - Gana

5. Bađo - Gambija

6. Abu… pic.twitter.com/UoHogoRg4h — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 21, 2026

Kormilar "orlova" Veljko Paunović (49) iz tabora aktuelnog šampiona države računa na ofanzivne veziste Vladimira Lučića (24) i Vasilija Kostova (18), dok je predstavnik "parnog valjka" talentovani štoper Nikola Simić (19).

Na spisku Zorana Bate Mirkovića (55), koji sa klupe vodi mladu reprezentaciju Srbije, nalaze se Zvezdin defanzivac Stefan Gudelj (20) i krilni napadač Dimitrije Šarić (17), ali i Partizanovi ofanzivni vezisti Bogdan Kostić (19) i Milan Aleksić (21).

Takođe, u omladinskoj selekciji je levi bek crno-belih Stefan Petrović (18), dok obaveze u U18 imaju golman Savo Radanović (17) i levi bek Matej Strika (17) iz crveno-belog tabora.

Foto: N.Skenderija Nikola Simić i Bogdan Kostić

Kad je reč o strancima, tu dominira klub sa "Marakane". U državni tim su otišli Timi Maks Elšnik (Slovenija), Derik Lukasen (Gana), Mahmud Bađo (Gambija), Muhamed Abu Fani (Izrael), Kristijan Balov (Bugarska), Loizos Loizu (Kipar), Matej Gaštarov (Severna Makedonija) i Je Gon Kim (mlada selekcija Južne Koreje).

Poziv u Humsku stigao je od selektora Crne Gore Mirka Vučinića (42) za defanzivca Stefana Milića (26) i ofanzivnog vezistu Milana Vukotića (23). U mladoj selekciji "sokolova" je defanzivni vezni Aleks Zeković (19), dok će u istom uzrastu, samo u dresu Austrije igrati napadač Erik Kojzek (20).