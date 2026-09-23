PEČURKA DIMA PREKRILA NEBO: Rusi su upravo napali ključni objekat u Kijevu, hitno se oglasio Kličko!
NA CENTRALNOJ železničkoj stanici u Kijevu jutros je odjeknulo najmanje pet eksplozija usled ruskog napada dronovima, saopštila je Kijevska gradska vojna administracija.
Ukrajinska železnička kompanija saopštila je da zgrada Centralne železničke stanice nije oštećena, preneo je portal Unian.
Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vidi gust dim koji kulja iz različitih delova grada.
Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička u Golosejevskom okrugu zabeležen je pad drona na krov jedne zgrade.
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