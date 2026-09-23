PEČURKA DIMA PREKRILA NEBO: Rusi su upravo napali ključni objekat u Kijevu, hitno se oglasio Kličko!

NA CENTRALNOJ železničkoj stanici u Kijevu jutros je odjeknulo najmanje pet eksplozija usled ruskog napada dronovima, saopštila je Kijevska gradska vojna administracija.

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Ukrajinska železnička kompanija saopštila je da zgrada Centralne železničke stanice nije oštećena, preneo je portal Unian.

Russians have been intensively bombing Kyiv all morning



There have been at least three major strikes near the railway station and two more strikes on gas stations.



So far, one person is known to have been killed and eight wounded. pic.twitter.com/EkFqaiYz01 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2026

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vidi gust dim koji kulja iz različitih delova grada.

Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička u Golosejevskom okrugu zabeležen je pad drona na krov jedne zgrade.

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