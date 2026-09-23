ASTROLOZI UPOZORAVAJU: Od 24. do 28. septembra otvorite četvore oči - Sunce i Neptun spremaju horor za neke znakove

SIGURNO vam se bar jednom u životu desilo da osećate kako je nešto baš tako kako mislite, a onda vas stvarnost iznenadi i pokaže vam sasvim drugu sliku. E, upravo takvu atmosferu donose vam zvezde u samom finišu septembra 2026. godine. Pred vama je period u kom će mnoge stvari izaći na videlo, ali do tog trenutka moraćete da prođete kroz malu nebesku maglu.

Foto: Deposit/ NewAfrica

Sve počinje u noći između petka i subote, tačnije u subotu, 26. septembra 2026. u 03:36 sati po našem vremenu, kada nastupa egzaktna opozicija između Sunca i Neptuna. Sunce na 3° Vage stajaće tačno preko puta retrogradnog Neptuna na 3° Ovna. Ipak, nemojte misliti da je ovo priča samo za taj jedan trenutak.

Astrološki gledano, uticaj ovog aspekta proteže se na širi period, dok će se njegova simbolika posebno osećati oko samog kraja septembra. Zato od 24. do 28. septembra valja otvoriti četvore oči.

U nastavku pročitajte šta to znači za vaš horoskopski znak.

Kad se snovi sudare sa stvarnošću

Da bismo lakše razumeli šta nam se dešava u kući, na poslu ili u novčaniku, moramo znati ko ovde vodi glavnu reč. Sunce u astrologiji predstavlja našu volju, energiju, ego i svesne odluke. Sa druge strane, Neptun je povezan sa maštom, snovima, intuicijom i emocijama, ali i sa idealizovanjem i nejasnim situacijama.

Kada se ova dva tela nađu jedno naspram drugog, glavno pitanje koje nam nebo postavlja jeste: "Da li vidite stvari onakve kakve zaista jesu ili onakve kakve biste vi voleli da budu?"

Nije ovo nužno loš period. Ako se bavite umetnošću, pisanjem, ručnim radom ili volite da se osamite i malo promislite o životu, možete dobiti snažan podsticaj za inspiraciju i kreativnost. Saosećanje može biti naglašeno, pa ćemo lakše razumeti i oprostiti dragim ljudima.

Zamka se, međutim, javlja ako počnete da mešate osećaje sa činjenicama. Lako možete da se prepustite pustim obećanjima, napravite pogrešnu procenu u trgovini ili idealizujete osobu koja to ničim nije zaslužila.

Zato je dobro pravilo za ove dane: sve proverite dvaput i ne donosite krupne odluke samo "na prvu".

Nebeska klackalica

Ono što ovaj finiš septembra 2026. čini posebno zanimljivim jeste činjenica da se stvari neće zadržati samo na konfuziji. Nebo je pripremilo pravi mali scenario u svega nekoliko sati razmaka.

24. i 25. septembar: Oseća se da se nešto valja iza brega. Atmosfera u domovima i na poslu može postati promenljiva, a misli nam lako odlutaju.

Oseća se da se nešto valja iza brega. Atmosfera u domovima i na poslu može postati promenljiva, a misli nam lako odlutaju. 26. septembar u 03:36: Egzaktna opozicija Sunca i Neptuna. Momenat kada je simbolična "magla" najgušća.

Egzaktna opozicija Sunca i Neptuna. Momenat kada je simbolična "magla" najgušća. 26. septembar u 07:34: Samo četiri sata kasnije, Sunce pravi trigon sa Plutonom. Ako nam je Neptun zamaglio pogled, Pluton donosi potrebu da zavirimo ispod površine i shvatimo šta se zaista događa.

Samo četiri sata kasnije, Sunce pravi trigon sa Plutonom. Ako nam je Neptun zamaglio pogled, Pluton donosi potrebu da zavirimo ispod površine i shvatimo šta se zaista događa. 26. septembar u 18:49: Stiže nam i pun Mesec u Ovnu, što dodatno podgreva emocije i potrebu da se stvari preseku.

Stiže nam i pun Mesec u Ovnu, što dodatno podgreva emocije i potrebu da se stvari preseku. 28. septembar u 18:21: Priču zaokružuje trigon Sunca sa Uranom, koji u astrološkoj simbolici donosi iznenadne uvide, promene i potrebu da se promeni ono što više ne funkcioniše.

U prevodu na naš svakodnevni jezik - prvo se može učiniti da je voda zamutila, a zatim dolazi trenutak kada neke stvari postaju jasnije i lakše je odlučiti šta želite da ostavite iza sebe.

Šta ovaj vikend donosi vama?

Budući da se ova prognoza radi prema vašem osnovnom znaku, uzmite je kao opšti astrološki putokaz, a evo na šta posebno treba da obratite pažnju.

Ovan

Kako se Neptun nalazi u vašem znaku, na dnevni red dolazi pitanje vaše ličnosti. Možda osećate da vam stari način života više ne odgovara, ali pazite da ne poletite za novom slikom o sebi pre nego što je u praksi proverite. U vezama nemojte pripisivati partneru osobine koje nema.

Savet: Iskoristite ove dane za iskren razgovor sa sobom i ne donosite nagle odluke.

Bik

Kod vas se cela drama odvija u unutrašnjem svetu. Osećaćete potrebu da se malo sklonite od galame i obaveza. Mogu se vratiti stare uspomene ili potisnute emocije.

Savet: Odmorite dušu, prošetajte i nemojte gurati probleme pod tepih verujući da će sami nestati.

Blizanci

Fokus je na prijateljima, društvu i planovima koje krojite za dane koji dolaze. Možda shvatite da ste neki cilj previše idealizovali ili da neki ljudi iz okruženja više ne dele vaše vrednosti.

Savet: Ne podrazumevajte da svi misle isto što i vi. Jasni dogovori čuvaju prijateljstva.

Rak

Ovo se direktno tiče vaše karijere i porodičnog mira. Može vam se učiniti da se na poslu otvara savršena prilika, ali proverite sve sitne detalje. Moguće je i da shvatite da posao koji radite više ne ispunjava vaše unutrašnje potrebe.

Savet: Ne potpisujte ništa na brzinu dok dobro ne proverite sve činjenice.

Lav

Dobićete jaku želju da naučite nešto novo, odete na put ili promenite ugao gledanja na život. Ipak, verovanje na prvu reč može vas koštati.

Savet: Otvorite um za nove ideje, ali nemojte slepo verovati svima koji vam nude velika obećanja.

Devica

Pred vama su prilično intenzivni dani jer se pokreće tema zajedničkog novca, dugova, novčanika i poverenja. Bilo da je u pitanju novac sa partnerom ili bankom, sve mora biti čisto kao suza.

Savet: Izbegavajte finansijske mutljavine i jasno postavite granice u emotivnim odnosima.

Vaga

Sunce je u vašem znaku, pa se ova opozicija dešava direktno preko puta vas. Preispitivaćete brak ili vezu. To ne znači da sledi raskid, već da slika koju imate o partneru mora postati realnija.

Savet: Volite osobu sa svim njenim vrlinama i manama, a ne samo svoju ideju o tome kakva bi ona trebalo da bude.

Škorpija

Svakodnevne obaveze i zdravstvena rutina sada traže pažnju. Možda radite od jutra do mraka, a imate utisak da ništa niste završili jer su vam prioriteti pobrkani.

Savet: Smanjite gas, pojednostavite dane i ne preuzimajte na sebe tuđe poslove.

Strelac

Za vas su ovo dani inspiracije, ljubavi, dece i uživanja. Romantika može cvetati, ali pazite da se ne zaljubite u samu ideju o ljubavi.

Savet: Uživajte u lepim trenucima i stvaralaštvu, ali pustite da vreme pokaže koliko su nova obećanja čvrsta.

Jarac

U fokusu su dom, kuća, roditelji i prošlost. Može vas uhvatiti nostalgija za prošlim vremenima, pa postoji rizik da prošlost zapamtite lepšom nego što je zaista bila.

Savet: Sredite dom, popričajte sa najmilijima, ali se ne držite stvari koje su davno prošle.

Vodolija

Čuvajte se nesporazuma u porukama i razgovorima. Informacija koju dobijete ovih dana može vam zvučati nejasno ili dvojako.

Savet: Pročitajte dvaput sve što potpisujete i nemojte pretpostavljati - pitajte direktno ako vam nešto nije jasno.

Ribe

Pošto je Neptun vaš tradicionalni astrološki vladar, ove dane možete doživeti veoma duboko. Temama su obuhvaćeni vaše lične vrednosti, novac i samopoštovanje.

Savet: Pametno ulažite novac i čuvajte se impulsivne kupovine stvari koje vam u suštini uopšte ne trebaju.

Poruka za kraj

Ako bi trebalo sve ovo spakovati u jednu jednostavnu narodnu mudrost, ona bi glasila:

"Slušajte svoj unutrašnji osećaj, ali ne donosite krupne odluke dok ne vidite crno na belo."

Intuicija je u ovim danima dragocen putokaz, ali tek kada izađemo iz simbolične magle i pogledamo stvari realno, lakše ćemo znati kojim putem želimo da krenemo dalje.

(Ona.rs)