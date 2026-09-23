ZAROBILI SMO AMERIČKU PODMORNICU, SPREMAMO JE PROTIV SAD: Iranski vrhovni general otkrio kakav preokret Iran sprema

SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai upozorio je zemlje regiona da se ne pridružuju američkom planu za ograničavanje iranskog vazdušnog saobraćaja, poručivši da bi svaki pokušaj da se iranskim avionima zabrani korišćenje regionalnih aerodroma mogao da dovede do posledica i po letove iz tih zemalja.

Foto: Printskrin/X/Frederik Pleitgen

Govoreći u sredu za iransku državnu televiziju, Rezai je rekao da će Iran odgovoriti na izjave američkog predsednika Donalda Trampa o ratu protiv Irana, opisavši Trampov govor na Generalnoj skupštini UN kao govor „poraženog kriminalca“ koji pokušava da se opravda, prenosi Tasnim.

Rezai je naveo da Iran od pobede Islamske revolucije 1979. godine nije napao druge zemlje i da je samo branio sebe. On je uzvratio SAD i Izraelu zbog, kako je rekao, agresije na Iran i ocenio da je Iran iz rata izašao sa većom snagom.

Rezai je takođe rekao da je Iran tokom sukoba naneo ozbiljnu štetu američkoj vojnoj imovini, uključujući napade na napredne američke letelice i dejstvo po nosaču aviona „Džordž Vašington“. Dodao je da je Iran zarobio američku podmornicu i da nad njom sprovodi obrnuti inženjering.

Govoreći o diplomatiji, Rezai je rekao da nije došlo do promene iranskog stava i da Teheran sprovodi novi diplomatski pristup.

- Ne vraćamo se u prošlost - rekao je on, naglasivši da SAD moraju da preduzmu konkretne korake kako bi ponovo zadobile poverenje iranskog naroda.

„Ako Amerika prvo ne ispuni naše uslove, ni Ormuski moreuz neće biti otvoren, niti ćemo pregovarati“, rekao je Rezai.

On je naveo da Iran ima sedam uslova, koji su stavljeni na papir i prosleđeni posredstvom Pakistana i Katara. Dodao je da uslovi Teherana moraju biti ispunjeni pre ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

Rezai je rekao da Iran u okviru nove diplomatije traži garancije, naglasivši da Ormuski moreuz ostaje instrument za obezbeđivanje iranskih prava.

Takođe je odbacio optužbe da Iran želi rat, rekavši da su Jemenci nezavisni i da Teheran ne želi sukob između Jemena i Saudijske Arabije.

Reagujući na američki plan uvođenja sankcija iranskim avionima, Rezai je pozvao zemlje regiona da ne sarađuju sa Vašingtonom u ograničavanju iranskog vazduhoplovnog sektora.

- Pozivamo sve zemlje regiona da se ne pridružuju američkoj avanturi - rekao je on.

- Ako ne dozvole iranskim avionima da lete, ni njihovi aerodromi neće moći da imaju letove - upozorio je Rezai.

- Vi ste naši prijatelji, ali ne treba da se pridružite američkim redovima. Treba da sprečite širenje rata - poručio je regionalnim i susednim zemljama.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja