MAKRON DIGAO UZBUNU ZBOG ORMUZA: "Sad su jedine koje mogu da reše ovaj problem"

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron ocenio je da je situacija oko Ormuskog moreuza "verovatno bila potcenjena" i poručio da je Francuska spremna da se dodatno uključi kako bi se omogućio bezbedan prolazak brodova kroz taj strateški pomorski pravac.

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Makron je u intervjuu za američku televiziju ABC njuz rekao da je glavni cilj njegovog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, održanog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, bio pronalaženje načina za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

- Situacija je verovatno bila potcenjena i danas moramo da rešimo taj problem - rekao je Makron.

On je naveo da je iranski režim, nakon izbijanja rata, "shvatio da ima tu prednost u svojim rukama", ocenivši da su Sjedinjene Američke Države jedine koje mogu da reše problem. "Mislim da su Sjedinjene Države jedine koje mogu da reše ovaj problem i potrebni ste nam", rekao je Makron.

Na pitanje da li bi francuske oružane snage mogle da budu dodatno angažovane radi deblokade moreuza, Makron je rekao da Pariz ne želi sukob ni sa jednom zemljom, ali da je spreman da se više uključi u obezbeđivanje tranzita.

- Ne želim da ulazim u sukob ni sa jednom zemljom, ali spremni smo da se više uključimo kako bismo očuvali određene kapacitete koji omogućavaju ovaj tranzit - rekao je francuski predsednik. Makron je istovremeno kritikovao početak američko-izraelskih vojnih operacija protiv Irana 28. februara, navodeći da promena režima bombardovanjem neke zemlje nije dobro rešenje.

- Ne mislim da je moguće izazvati promenu režima bombardovanjem neke zemlje. To nije dobra opcija, jer ne funkcioniše, a tu grešku smo više puta napravili tokom prethodnih decenija - rekao je on.

Makron je ponovio da Francuska nije želela da učestvuje u ratu, ocenjujući da to nije bilo ispravno rešenje. Govoreći u utorak pred Generalnom skupštinom UN, Makron je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza označio kao prioritet, ističući da je sloboda plovidbe pitanje međunarodnog prava i interesa svih država.

- Ponovno otvaranje moreuza ne sme biti sredstvo ucene - poručio je Makron, uz ocenu da je u interesu svih da brodovi bezbedno prolaze kroz Ormuski moreuz i da snabdevanje energentima bude obezbeđeno.

(Tanjug)