Politika

SVETSKI MEDIJI BRUJE O IZJAVI MARKA RUBIJA O SRBIJI: "Imamo strateško partnerstvo, koje nameravamo da produbimo" (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

23. 09. 2026. u 21:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SVETSKI mediji prenose izjavu državnog sekretara SAD Marka Rubija o Srbiji.

СВЕТСКИ МЕДИЈИ БРУЈЕ О ИЗЈАВИ МАРКА РУБИЈА О СРБИЈИ: Имамо стратешко партнерство, које намеравамо да продубимо (ВИДЕО)

Foto: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

 - Imamo strateško partnerstvo sa Srbijom koje želimo da produbimo i nameravamo to da učinimo - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio - navodi se u objavi na Iksu. 

Kamo smo pisali, državni sekretar Marko Rubio se oglasio za The Pavlovic Today, rekavši da planira posetu našoj Srbiji. 

- Nadam se da ću imati priliku da posetimo zemlju - rekao je Rubio za The Pavlovic Today  u Njujorku, odgovarajući na pitanje o ulozi Srbije koja se razvija kao američkog strateškog partnera i o tome kako administracija namerava da produbi te odnose.

Foto: Brendan Smialowski/AFP/Profimedia

Marko Rubio

Mogućnost posete dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces za koji je Rubio rekao da je već u toku.

- Preduzeli smo korake u ovoj administraciji da ostvarimo bližu komunikaciju. Znam da su nam već pojedinci iz Stejt departmenta i drugih državnih agencija posetili tu zemlju. Nadam se da ću i ja imati priliku da je posetim - dodao je Rubio. 

BONUS VIDEO: Evo šta su blokaderi svojom mržnjom napravili od dece

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRNABIĆ APELUJE NA ZDRAV RAZUMNedopustivo je da dete od 9 godina trpi vršnjačko nasilje zato što mu majka podržava Aleksandra Vučića
Politika

0 0

BRNABIĆ APELUJE NA ZDRAV RAZUM"Nedopustivo je da dete od 9 godina trpi vršnjačko nasilje zato što mu majka podržava Aleksandra Vučića"

POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić odgovorila je listu Danas povodom devetogodišnjeg dečaka koji joj se požalio da svakodnevno trpi blokadersko nasilje i vređanje zbog političkog opredeljenja svoje majke. Brnabićeva je ispričala da joj je u Grošnici kod Kragujevca prišao devetogodišnjak i poverio joj da svakodnevno trpi nasilje zbog političkog opredeljenja svoje majke.

23. 09. 2026. u 20:33

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru