SVETSKI MEDIJI BRUJE O IZJAVI MARKA RUBIJA O SRBIJI: "Imamo strateško partnerstvo, koje nameravamo da produbimo" (VIDEO)
SVETSKI mediji prenose izjavu državnog sekretara SAD Marka Rubija o Srbiji.
- Imamo strateško partnerstvo sa Srbijom koje želimo da produbimo i nameravamo to da učinimo - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio - navodi se u objavi na Iksu.
Kamo smo pisali, državni sekretar Marko Rubio se oglasio za The Pavlovic Today, rekavši da planira posetu našoj Srbiji.
- Nadam se da ću imati priliku da posetimo zemlju - rekao je Rubio za The Pavlovic Today u Njujorku, odgovarajući na pitanje o ulozi Srbije koja se razvija kao američkog strateškog partnera i o tome kako administracija namerava da produbi te odnose.
Mogućnost posete dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces za koji je Rubio rekao da je već u toku.
- Preduzeli smo korake u ovoj administraciji da ostvarimo bližu komunikaciju. Znam da su nam već pojedinci iz Stejt departmenta i drugih državnih agencija posetili tu zemlju. Nadam se da ću i ja imati priliku da je posetim - dodao je Rubio.
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