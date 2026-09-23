MERC SE OVOM NIJE NADAO: CDU nestao sa političke mape Nemačke, u čak 11 opština bez ijednog glasa

HRIŠĆANSKO-demokratska unija (CDU) nije dobila nijedan glas u čak 11 opština na izborima u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, dok je Alternativa za Nemačku (AfD) u pojedinim mestima osvojila dvotrećinsku većinu.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Najveći pad stranka kancelara Fridriha Merca zabeležila je u selu Grišov, koje ima 230 stanovnika. Dok je CDU na pokrajinskim izborima 2021. godine ovde osvojila 18 odsto glasova, pet godina kasnije nije dobila nijedan glas ni za direktne kandidate, ni za partijsku listu.

S druge strane, AfD je u Grišovu osvojila 69,4 odsto glasova, ispred Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) sa 23,1 odsto, Saveza Sare Vagenkneht (BSV) sa 4,8 odsto i Levice sa 2,7 odsto.

Slična situacija zabeležena je i u Hugoldsdorfu, gde CDU takođe nije dobila nijedan glas, dok je AfD osvojila 65,6 odsto. U opštini Kive, CDU je dobila nula odsto glasova za partijske liste, iako je AfD tu osvojila 23,8 odsto – znatno manje od svog pokrajinskog rezultata od 38,2 odsto. Najviše glasova dobila je SPD – 42,9 odsto, dok su Zeleni osvojili 20,2 odsto.

CDU je bez glasa za direktne ili partijske liste ostao i u opštinama Buholc, Bredenfelde, Brigov, Necka, Gros Švizov, Rognic, Roduhelsdorf i Papendorfu, koji ima oko 2.000 stanovnika.

AfD je, s druge strane, u šest opština osvojila više od 70 odsto glasova. U Gros Lukovu dobila je 78,6 odsto, u Vrangelsburgu 78 odsto, a u Vilhelmsburgu 72,9 odsto. Više od 70 odsto osvojila je i u Blezevicu, Kruzenfeldeu i Garcu.

Iako je uglavnom reč o malim opštinama, rezultati pokazuju koliko je CDU, posebno u ruralnim sredinama, izgubio podršku. A koliko je svaki glas važan najbolje pokazuje to da je stranci za prelazak izbornog cenzusa od pet odsto nedostajalo svega 1.138 glasova.

(RT Balkan)

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