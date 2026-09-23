MILANOVIĆ SE OBRUŠIO NA EU: "Vreme leti, a stvari postaju sve lošije..."

EVROPSKA unija nije demokratska, jer na visoke i najviše pozicije postavlja ljude u procesima koji nisu demokratski, izjavio je danas hrvatski predsednik Zoran Milanović.

Foto: TANJUG/ FOTO HINA/ EDVARD ŠUŠAK

- Evropska unija nije demokratska i pritom ne želim reći da je sama po sebi loša, nego da nije demokratska - na najviše i najvažnije dužnosti se postavljaju ljudi procesima koji nisu demokratski, i to sve više i više ljudi vidi i oseti i zato sve više i više glasa tako kako glasa - rekao je Milanović u zagrebačkom hotelu Vestin.

Milanović je rekao da su EU i Evropa kao kontinent u poslednjih sto godina u regresiji, uz proplamsaje iskoraka koji su se događali nakon velikih ratova u koje je Evropa uvukla celi svet.

- Evropa je u ciklusu sažimanja u sebe. Ništa što stiže iz Berlina ili neke druge evropske metropole ne treba shvatati ni preozbiljno ni neozbiljno - rekao je Milanović na konferenciji Dan velikih planova.

Istakao je da Evropa ima ozbiljnih problema s energetikom koje već decenijama ne uspeva da reši.

- Ali onog trenutka kad se to kaže naglas, odmah vam se lepi etiketa ekstremne levice, ekstremne desnice, pro ovaj, pro onaj, ali to nije način na koji možemo govoriti i planirati, to uopšte nije razgovor - poručio je Milanović.

Primetivši da „vreme leti“ a da stvari postaju sve lošije, Milanović je konstatovao da stvari izmiču kontroli.

- Vreme leti, a stvari postaju sve lošije. Ne nužno u Hrvatskoj, nego svuda oko nas, stvari polako izmiču kontroli. S UN-om i međunarodnim sistemom kolektivne sigurnosti se njegovi najveći finansijeri izruguju - rekao je Milanović.

Istakao je da je međunarodni poredak prestao da postoj i da je svaka sankcija - bilateralna sankcija - bilo čija, bez verifikacije UN ilegalna.

- Naoko brojke su napredovale, BDP per capita, često vrlo varljiv podatak o blagostanju iza kojeg se često krije velika nejednakost. Paritet kupovne moći je takav da nisu prevelike razlike u odnosu na neke države koje smo nekad gledali sa zavišću- kaže Milanović.

Prosečne plate, kaže, nisu male, možemo ih upoređivati s državom koja je „utekla iz EU, Velikom Britanijom“.

- Nikada ta razlika nije bila manja. Ali šta se tim novcem može kupiti? Kod nas su cene potpuno izmakle kontroli, možemo se nadati samo da će se stvari početi stišavati - rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

(Sputnjik)

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