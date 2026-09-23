PESKOV OTKRIO: Putin spreman za novi susret sa Trampom – Evo šta još mora da se desi
PORTPAROL ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da je predsednik Rusije spreman je za novi susret sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, ali da ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme.
- Ako govorimo o rusko-američkom susretu, predsednik (Vladimir Putin) je spreman. Predsednici Putin i Tramp su zaista u telefonskim razgovorima uvek isticali spremnost da se održi još jedan sastanak u slučaju potrebe", rekao je Peskov, prenosi Sputnjik. Međutim, pregovori na visokom nivou o rešavanju situacije u Ukrajini, uključujući one između Rusije i SAD, bili bi besmisleni bez prethodne pripreme na ekspertskom nivou, dodao je Peskov.
- Održavanje samita pre nego što se obavi posao na ekspertskom nivou nije preporučljivo - to bi bilo gubljenje vremena - istakao je on.
Peskov je dodao i da konkretnih detalja u vezi sa novim susretom Putina i Trampa nema. Tramp dopustio je mogućnost da se on i Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsednik Rusije doći na samit G20 u Majamiju.
- Već smo imali sastanak na Aljasci. Mislim da ćemo imati još jedan - rekao je Tramp juče tokom sastanka sa ukrjinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
(Tanjug)
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