NESVAKIDAŠNJA NESREĆA U ZAGREBU: Pijani vozač automobilom probio ogradu terena u toku dečje utakmice (VIDEO)

PIJAN i velikom brzinom vozio je 31-godišnji muškarac koji je automobilom probio ogradu stadiona u zagrebačkim Gajnicama, dok se na terenu odigravala dečja fudbalska utakmica.

Foto: printsrkin/jutjub/Večernji TV

U nesreći je lakše povređen 42-godišnji muškarac, a vozaču je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo.

Odluku o pritvoru doneo je sudija za istragu Županijskog suda u Zagrebu, nakon predloga Opštinskog krivičnog državnog tužilaštva u Zagrebu.

Saobraćajna nesreća dogodila se 16. septembra oko 20.05 časova. Prema sumnjama tužilaštva, 31-godišnjak je tada upravljao automobilom "kia sid" pod dejstvom alkohola, pri čemu je vozio više od 50 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine.

On se kretao Ulicom Sigetje u pravcu istoka, a na raskrsnici sa Ulicom Medpotoki nastavio je pravo. Vozilom je potom sleteo sa kolovoza, prešao preko zelene površine i trotoara, a zatim udario u ogradu stadiona NK Ponikve.

utomobil je probio zaštitnu ogradu i uleteo u prostor pored fudbalskog terena. Tom prilikom udario je 42-godišnjeg muškarca koji se nalazio između spoljne ograde i betonskog zida uz teren.

Posebno dramatična situacija dogodila se zbog toga što je u trenutku nesreće na stadionu trajala dečja fudbalska utakmica. Povređeni muškarac zadobio je lakše povrede, dok je lakše povređen i vozač automobila.

Policija je nakon uviđaja utvrdila da je 31-godišnjak imao čak 2,12 promila alkohola u krvi. On je posle nesreće prevezen u bolnicu, a nakon što je narednog dana pušten na kućno lečenje, policija ga je uhapsila zbog sumnje da je počinio krivično delo obesti u saobraćaju.

Posle saslušanja, tužilaštvo je zatražilo da mu bude određen istražni zatvor, navodeći opasnost od ponavljanja krivičnog dela. Sudija za istragu Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je predlog i odredio mu pritvor.

(Telegraf.rs)

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