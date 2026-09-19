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PADA POSLEDNJE UPORIŠTE, NEKA SE SPREMI ZAPOROŽJE: Oružane snage Rusije pobeđuju u bici za Orehov

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19. 09. 2026. u 14:40

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PREMA rečima vojnog analitičara Andreja Maročka, ruski borci su se probili u južni deo grada Orehova u Zaporoškoj oblasti.

ПАДА ПОСЛЕДЊЕ УПОРИШТЕ, НЕКА СЕ СПРЕМИ ЗАПОРОЖЈЕ: Оружане снаге Русије побеђују у бици за Орехов

Telegram printskrin

On navodi da ruske oružane snage trenutno napreduju severno od tog mesta, duž reke Konke. Podsećanja radi, Orehov predstavlja poslednje veliko odbrambeno uporište Oružanih snaga Ukrajine na pravcu ka Zaporožju.

U severskom sektoru nastavljaju se žestoke borbe kod Vasiljevske Pustoši i Nikolajevke, piše ratni izveštač Jevgenij Lisicin. Ruske snage takođe neprestano napadaju infrastrukturu u Kramatorsku i Slavjansku.

Na Konstantinovskom frontu vode se pozicione borbe kod Aleksejevo-Družkovke. Na Dobropoljskom frontu besne borbe za Sergejevku i Guljevo. Na frontu kod Dnjepra beleži se kontrabaterijska vatra, a naše snage takođe neprestano napadaju neprijateljsku logistiku.

Plaćenici ginu kod Harkova

U pokušaju proboja iz „kotla” u Harkovskoj oblasti, gde je opkoljeno do 1.700 ukrajinskih boraca, komanda Oružanih snaga Ukrajine hitno u borbu uvodi strane plaćenike. Ovo je preneo Telegram kanal „Severni vetar” (Severny Veter), povezan sa ruskom grupom snaga „Sever”.

Konkretno, „legionari” su stavljeni pod komandu 127. zasebne mehanizovane brigade, koja pokušava da probije obruč spolja. Međutim, naši vojnici uspešno odbijaju taj nalet. Samo u poslednja 24 sata, neprijatelj je na Harkovskom pravcu izgubio više od 90 vojnika i oficira.

Dronovi na mlazni pogon razaraju Ukrajinu

Ruske snage su sinoć izvele napad dronovima na luku Iljičovsk u Odeskoj oblasti, prema rečima Sergeja Lebedeva, koordinatora ukrajinskog pokreta otpora.

Prema njegovim rečima, dron na mlazni pogon pogodio je lučku infrastrukturu oko 1.00 sat posle ponoći. Nešto pre 3.00 sata, lokalni stanovnici su primetili još jedan snažan udar. „U 2.49 časova došlo je do veoma snažne eksplozije u blizini lučke infrastrukture. Bila je toliko jaka da se zgrada zatresla”, prenosi ovaj pripadnik pokreta otpora reči jednog očevidca.

Telegram kanal „Hronike Geranijuma” izveštava o udarima u Harkovskoj, Hmeljničkoj, Dnjepropetrovskoj, Zaporoškoj, Žitomirskoj i Černigovskoj oblasti. Mete i posledice napada se još uvek utvrđuju.

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