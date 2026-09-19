Provocirao Srbiju, sad mora pred sud: Granitu DŽaki preti pet godina zatvora?
ŠVAJCARSKI fudbaler Granit Džaka, nalazi se pod istragom zbog sumnje nabavio i koristio lažni Kovid sertifikat.
Kako prenosi "Blik", sertifikate je izdala jedna lekarka iz Lucerna. Ističe se da je policija pretresla njenu ordinaciju 2023. godine i zaplenila dokaze. Navodi se da je reč o više klijenata koji su kod nje pribavili falsifikovane sertifikate.
Fudbaler Sanderlenda je dobio potvrdu da je vakcinisan, ali smatra da se on to nikada nije uradio.
Tužilaštvo naglašava da je postupak u ranoj fazi i da se Granit Džaka i optuženi lekar smatraju nevinima dok se njihova krivica ne dokaže na sudu.
Prema informacijama ovog lista, on bi 6. oktobra trebalo da se pojavi pred Tužilaštvom, gde bi trebalo da bude ispitan u okviru postupka.
"Blik" je pozvao Andrea Kuna, stručnjaka za krivično pravo da objasni kakvu kaznu bi mogao da dobije Džaka.
- Falsifikovanje isprave može biti kažnjeno novčanom kaznom ili zatvorom do pet godina - rekao je Kun.
Ipak, on ističe da osoba bez prethodnih krivičnih osuda u ovakvom slučaju može dobiti uslovnu novčanu kaznu, uz dodatnu novčanu kaznu koja u Švajcarskoj može iznositi do 10.000 franaka.
Ukoliko je ovo ispostavi kao tačno, sve bi moglo imati ozbiljne posledice po njegov boravak u engleskom klubu.
Granit Džaka, koji je kapiten Švajvarske poznat je po provokacijama na utakmicama sa Srbijom.
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