Politika

VUČIĆ U SELU MARKOVAC: "Putevi spajaju mesta, ali pre svega, povezuju ljude"

В.Н.

19. 09. 2026. u 13:59

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da mora još mnogo da se uradi, kao i da želi da se uloži još više u puteve i izgradnju vodovoda.

ВУЧИЋ У СЕЛУ МАРКОВАЦ: Путеви спајају места, али пре свега, повезују људе

Foto: Printscreen

- Putevi su život! Putevi spajaju mesta, ali, pre svega, povezuju ljude. Mnogo smo ulagali i još mnogo ćemo morati da uložimo, kako bismo sve ljude u različitim krajevima naše zemlje učinili srećnim - navodi se u objavi.

Pogledajte video ovde: 

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