MINISTARSTVO odbrane Rusije oglasilo se povodom najnovijih informacija sa fronta.

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Ruske snage preuzele su kontrolu nad Marjevkom i Guljevom u DNR. U Harkovskoj oblasti zauzeti su Lošakovo i Komisarovo, dok se vode borbe za Buzovo.

Jedinice grupe „Zapad“ poboljšale su položaje duž linije fronta. Ukrajinske snage su, prema ruskim podacima, izgubile više od 210 vojnika tokom proteklog dana.

U okviru širenja zone kontrole, ruske snage dejstvuju protiv ukrajinskih jedinica kod Petropavlovke, Novoaleksandrovke i Prikolotnog u Harkovskoj oblasti.

Grupa „Istok“ prodrla je dublje u ukrajinsku odbranu i preuzela kontrolu nad Zelenom Dibrovom u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski gubici na tom pravcu procenjeni su na do 280 vojnika.

Grupa „Dnjepar“ napala je ukrajinske jedinice kod Orehova, Preobraženke i Dimitrova u Zaporoškoj oblasti. Prema ruskim podacima, ukrajinske snage izgubile su više od 55 vojnika i 18 vozila.

Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije linije i položaje, dok su ukrajinski gubici procenjeni na do 145 vojnika.

U zoni dejstava grupe „Centar“, ukrajinske snage su, prema ruskom Ministarstvu odbrane, izgubile više od 410 vojnika tokom proteklog dana.

Pogođena tri teretna broda i logistički centar u Ukrajini

Ruske snage izvele su tokom noći napade bespilotnim letelicama na logističke centre i luke Ukrajine, brodove angažovane za potrebe Oružanih snaga Ukrajine i objekte transportne infrastrukture, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ministarstva, na moru su pogođena dva teretna broda koja su prevozila teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine ka luci Odesa.

U luci Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođen je još jedan teretni brod, za koji rusko Ministarstvo odbrane navodi da je dopremio teret vojne namene.

U Kijevskoj oblasti pogođen je carinsko-logistički centar „Kopilov logistik park“ u naselju Kopilov, 41 kilometar zapadno od Kijeva. Prema navodima ruske strane, objekat je korišćen za skladištenje i distribuciju vojnog tereta koji u Ukrajinu stiže iz evropskih zemalja.

U Odeskoj oblasti pogođen je i pontonski prelaz preko reke Dnjestar, koji je, kako navodi rusko ministarstvo, korišćen za tranzit vojnog tereta dopremanog u Ukrajinu iz Rumunije i luke Izmail.

(Sputnjik)