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ZELENSKI BROJI MRTVE NA DESETINE HILJADA: Najcrnje moguće vesti stižu iz NATO države

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19. 09. 2026. u 12:05

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POLjSKA je izvestila da su gubici Ukrajine dostigli 27.000 poginulih i ranjenih mesečno.

ЗЕЛЕНСКИ БРОЈИ МРТВЕ НА ДЕСЕТИНЕ ХИЉАДА: Најцрње могуће вести стижу из НАТО државе

foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Gubici Ukrajine u poslednje vreme iznose približno 27.000 poginulih i ranjenih mesečno.

To je izjavio poljski premijer Donald Tusk, pozivajući se na informacije iz Kijeva.

Prema njegovim rečima, nova ruska strategija i nove tehničke mogućnosti, uključujući dronove na mlazni pogon, dovode do „mnogo većih gubitaka na ukrajinskoj strani”.

„U poslednje vreme reč je o 27.000 poginulih i ranjenih mesečno. A to su, nažalost, rekordne brojke u ovom ratu. S obzirom na taj trend, zima u Ukrajini bi zaista mogla biti katastrofalna”, rekao je Tusk.

On tvrdi da Rusija planira intenzivne napade na železničku infrastrukturu i skladišta naoružanja Oružanih snaga Ukrajine u velikim ukrajinskim gradovima. U tu svrhu, Ruska Federacija uvodi novi tip drona koji se „kreće neuporedivo većom brzinom”, napomenuo je poljski premijer.

Podsećanja radi, prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog, Ukrajina je do kraja jula ove godine tokom rata izgubila 50.000 poginulih i 400.000 ranjenih. Međutim, on je ranije navodio veću brojku.

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