KO JE DASA U EKSTAZI, KADA PREKO STOTKE GAZI: Vučević seo u čuvenog fiću, pa se prisetio starih dana

LIDER naprednjaka Miloš Vučević je prilikom posete Kragujevcu imao priliku da sedne u legednarnog Fiću što ga je kako je rekao podsetilo na vreme kada se sa takvim automobilom putovalo po Jugoslaviji i inostranstvu.

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-E ovo je povratak u prošlost. Fića je neprevaziđena za to doba stvarno. Nije za porediti u odnosu na današnje. I ovo je bilo dovoljno, niko nije imao ni navigaciju ni klimu, četiri brzine i rikverc. Četiri napred, jedna nazad i cepaj. Išle porodice na letovanje, sa njim po Jugoslaviji putovali. Ili po inostranstvu - naveo je Vučević.