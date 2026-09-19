KO JE DASA U EKSTAZI, KADA PREKO STOTKE GAZI: Vučević seo u čuvenog fiću, pa se prisetio starih dana
LIDER naprednjaka Miloš Vučević je prilikom posete Kragujevcu imao priliku da sedne u legednarnog Fiću što ga je kako je rekao podsetilo na vreme kada se sa takvim automobilom putovalo po Jugoslaviji i inostranstvu.
-E ovo je povratak u prošlost. Fića je neprevaziđena za to doba stvarno. Nije za porediti u odnosu na današnje. I ovo je bilo dovoljno, niko nije imao ni navigaciju ni klimu, četiri brzine i rikverc. Četiri napred, jedna nazad i cepaj. Išle porodice na letovanje, sa njim po Jugoslaviji putovali. Ili po inostranstvu - naveo je Vučević.
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