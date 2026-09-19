"OVDE SE NAJBOLJE VIDI RAZLIKA IZMEĐU PRISTOJNE SRBIJE I BLOKADERA" Brnabić odgovorila Štimcu: Dok vređaju iz daljine, Vučić priča sa ljudima
PREDSEDNICA Skupštine Srbije u tehničkom manadatu Ana Brnabić odgovorila je Vladimiru Štimcu.
- Ovde se najbolje vidi razlika između pristojne, tolerantne, ujedinjene Srbije i blokadera. Dok oni vređaju iz daljine, kao poslednje kukavice kakve jesu, umesto da priđu Aleksandru Vučiću @avucic i kažu mu u lice šta mu zameraju i šta nije dobro uradio, on priča sa ljudima, kupuje na pijaci, ne obazire se na uvrede. Ostali ljudi, iako se raduju što vide svog predsednika, ne napadaju kibicere. Tolerišu ih. Pomalo začuđeni nevaspitanjem, puštaju ih da kažu šta imaju, pokažu kakvi su. I, šta mislite, sa kim je Srbija u sigurnim rukama - sa kibicerima kukavicama koji znaju samo da mrze i vređaju, ili sa ljudima koji gledaju druge ljude u oči i rešavaju probleme?
1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA!
Do pobede za Srbiju! - poručila je Brnabić.
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