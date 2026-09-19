VUČIĆ DAO IME PSU KOD MANASTIRA: Kako oporo zvuči kada izgovorite 'lutalica'

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja obilazak Podunavskog okruga, u sklopu kog je obišao i manastir Koporin

Tiktok printskrin

Kako kaže, u porti je imao rpiliku da vidi jednog predivnog psa.

Kako oporo zvuči kada izgovorite 'pas lutalica', a iza svega je biće čudesne duše i ogromnog srca. U porti manastira Koporin imao sam čast da jednom divnom psu dam ime. Predlagali su da se zove Ženka, a ja sam jedno slovo promenio i nazvao je Žanka. Na kraju, Žanka mi je baš ulepšala dan.

"Kako oporo zvuči kada izgovorite 'pas lutalica', a iza svega je biće čudesne duše i ogromnog srca. U porti manastira Koporin imao sam čast da jednom divnom psu dam ime. Predlagali su da se zove Ženka, a ja sam jedno slovo promenio i nazvao je Žanka. Na kraju, Žanka mi je baš ulepšala dan", poručio je predsednik Vučić u objavi na zvaničnom Tiktok nalogu.

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