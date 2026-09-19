ALEKSANDAR Komarov nije samo vrhunski rvač i reprezentativac Srbije — njegovi rezultati svrstavaju ga među najuspešnije rvače svoje generacije.

Printskrin

Svetski prvak za seniore 2025. godine u kategoriji do 87 kg

Svetski prvak U23 — 2021. godine

Svetski prvak U20 — 2017. i 2018. godine

Dvostruki svetski prvak U17

Evropski prvak U23 — 2021. godine

Bronzani na Evropskom prvenstvu za seniore 2025. godine.

Komarov je ostvario redak podvig — osvajao je svetske titule od kadetske i juniorske, preko U23, sve do seniorske konkurencije.

Rođen u Rusiji, a danas svetski šampion pod zastavom Srbije, Komarov predstavlja snažnu sportsku sponu naša dva naroda.

Za Stranku rusko-srpskog jedinstva upravo ovakvi primeri pokazuju značaj razvijanja saradnje Srbije i Rusije u sportu, obrazovanju, kulturi i drugim oblastima.

Ponosni smo na svakog čoveka koji pod zastavom Srbije postiže svetske rezultate, saopštila je PR služba Stranke rusko-srpskog jedinstva.