Politika

JOŠ JEDAN SVETSKI ŠAMPION NA LISTI ZA POSLANIKE SRSJ! Aleksandar Komarov - svetski šampion i simbol sportske veze Srbije i Rusije

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19. 09. 2026. u 13:55

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ALEKSANDAR Komarov nije samo vrhunski rvač i reprezentativac Srbije — njegovi rezultati svrstavaju ga među najuspešnije rvače svoje generacije.

ЈОШ ЈЕДАН СВЕТСКИ ШАМПИОН НА ЛИСТИ ЗА ПОСЛАНИКЕ СРСЈ! Александар Комаров - светски шампион и симбол спортске везе Србије и Русије

Printskrin

  • Svetski prvak za seniore 2025. godine u kategoriji do 87 kg
  • Svetski prvak U23 — 2021. godine
  • Svetski prvak U20 — 2017. i 2018. godine
  • Dvostruki svetski prvak U17
  • Evropski prvak U23 — 2021. godine
  • Bronzani na Evropskom prvenstvu za seniore 2025. godine.

Komarov je ostvario redak podvig — osvajao je svetske titule od kadetske i juniorske, preko U23, sve do seniorske konkurencije.

Rođen u Rusiji, a danas svetski šampion pod zastavom Srbije, Komarov predstavlja snažnu sportsku sponu naša dva naroda.

Za Stranku rusko-srpskog jedinstva upravo ovakvi primeri pokazuju značaj razvijanja saradnje Srbije i Rusije u sportu, obrazovanju, kulturi i drugim oblastima.

Ponosni smo na svakog čoveka koji pod zastavom Srbije postiže svetske rezultate, saopštila je PR služba Stranke rusko-srpskog jedinstva.

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