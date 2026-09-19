Kinez dao gol za Zvezdu na derbiju protiv Partizana

Omladinci Crvene zvezde i Partizana remizirali su 1:1 u sedmom kolu Omladinske lige Srbije.

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Gosti iz Humske su poveli posle prekida u 43. minutu.

Roman je dobro centrirao na drugu stativu, Cvijović je poslao loptu na peterac, a tamo se našao Rakić i ćušnuo je iza leđa Radanovića.

Crvena zvezda je na startu drugog dela došla do izjednačenja. Čukić je poslao povratni pas na nekih 11 metara, tamo se našao Kinez Sjiang i savladao Kosanovića.

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Posle sedam odigranih kola, Zvezda zauzima petu poziciju sa 11 osvojenih bodova, dok je Partizan sedmi sa 10.