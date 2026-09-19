SRDANOVIĆ ŠOKIRAO SRBIJU: Prvi na blokaderskoj listi poručio penzionerima da „ne počivaju u miru”, a novinarkama uputio najvulgarnije uvrede
ILIJA Srdanović, prednjači u uvredama. Zato je, valjda, prvi na blokaderskoj listi, koja je zapravo pajtićeva (namerno malim slovom) lista, a svakako najveća prevara u istoriji Srbije.
Nakon informacija o nedopustivom ponašanju nad koleginicama, targetiranja studenata i kolega koji nisu hteli da se povinuju jednoumlju, gnusnih uvreda na račun porodice Aleksandra Vučića, sada isplivavaju i jezive poruke koje je čovek od poverenja Mila Đukanovića pisao na mrežama.
Na najprizemniji i najvulgarniji način, ovaj predvodnik Pajtićeve liste, vređao je novinarke, a penzionerima poželeo da "ne počivaju u miru", samo zbog toga što su izrazili zadovoljstvo zbog povećanja penzija.
U prilogu pogledajte ovaj dnevnik uvreda:
RIP - pocivaj u miru (Rest in peace)
RNIP - NE POCIVAJ U MIRU (rest not in peace)
Mržnja i nasilje prema ženama, mržnja prema penzionerima! To je jedina politika blokaderske liste.
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