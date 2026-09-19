GRČKU PONOVO POGODIO ZEMLJOTRES: Tačno 12 sati od prethodnog potresa
ZEMLjOTRES magnitude četiri stepena Rihtera zabeležen je u subotu, 19. septembar 2026 u 11:56 časova, na području Grčke, tačno 12 sati od prethodnog potresa.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.7179 i dužine 23.4243, tačnije u blizini grada Trupija, na ostrvu Evija.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
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