Tenis

Velika prilika za prvu titulu: Iva Jović u finalu Gvadalahare!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 14:20

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AMERIČKA teniserka Iva Jović nastavila je sa sjajnim igrama u Gvadalahari i boriće se za titulu.

Велика прилика за прву титулу: Ива Јовић у финалу Гвадалахаре!

AP Photo/Frank Franklin II

Ona je u polufinalu pobedila Kristinu Buksu sa 6:4, 6:1 i potvrdila odlično formu tokom nadetanja u ovom meksičkom gradu.

U prvom setu je 16. na VTA listi servirala za vođstvo, ali Špankinja je vratila brejk. Ipak, u narednom gemu Jovićeva je oduzela protivnici servis i došla do prednosti.

Drugi deo susreta je bolje odigrala 18-godišnjakinja, napravila je dva brejka i trijumfovala je posle jednog sata i 33 minuta.

Koliko je teniserka iz Toransa dobra na ovom turniru pokazuje podatak da je do meča za pehar došla bez izgbljenog seta, pobedivši Zejnep Sonmez, Magdalenu Freh i pomenutu Kristinu Buksu.

Iva Jović će za prvi trofej u karijeri igrati protiv sunarodnice Pejton Stirns.

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