Velika prilika za prvu titulu: Iva Jović u finalu Gvadalahare!
AMERIČKA teniserka Iva Jović nastavila je sa sjajnim igrama u Gvadalahari i boriće se za titulu.
Ona je u polufinalu pobedila Kristinu Buksu sa 6:4, 6:1 i potvrdila odlično formu tokom nadetanja u ovom meksičkom gradu.
U prvom setu je 16. na VTA listi servirala za vođstvo, ali Špankinja je vratila brejk. Ipak, u narednom gemu Jovićeva je oduzela protivnici servis i došla do prednosti.
Drugi deo susreta je bolje odigrala 18-godišnjakinja, napravila je dva brejka i trijumfovala je posle jednog sata i 33 minuta.
Koliko je teniserka iz Toransa dobra na ovom turniru pokazuje podatak da je do meča za pehar došla bez izgbljenog seta, pobedivši Zejnep Sonmez, Magdalenu Freh i pomenutu Kristinu Buksu.
Iva Jović će za prvi trofej u karijeri igrati protiv sunarodnice Pejton Stirns.
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