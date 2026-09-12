IRAK ZATVORIO GRANIČNE PRELAZE Ali el Zaidi: Osuđujem svaki napad koji ugrožava bezbednost kraljevstva Saudijske Arabije

MEDIJSKI centar bezbednosnih snaga Iraka saopštio je danas da je nekoliko graničnih prelaza zatvoreno u okviru "administrativnih i bezbednosnih mera", kao i istrage o "nespecifikovanim propustima i prekršajima", nakon napada dronovima na najznačajniko naftovod u Saudijskoj Arabiji.

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- Nadležne bezbednosne službe započele su administrativne i bezbednosne procedure na nekoliko graničnih prelaza, što je zahtevalo njihovo zatvaranje - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su iračke vlasti "preuzele niz neophodnih zakonskih mera" i pojačale prikupljanje obaveštajnih podataka, istrage i kontrole kako bi se utvrdile okolnosti u vezi sa "propustima i prekršajimakoji su se dogodili na ovim prelazima".

Cilj mera, kako navode, je takođe i pronalaženje odgovarajućih rešenja i sprečavanje sličnih incidenata.

Centar nije naveo koji su granični prelazi u pitanju, ni o kojim propustima je reč.

Kako prenose lokalni mediji, prelazi Zurbatija i Al Munzirija koji se graniče sa Iranom su ostali otvoreni za putnički saobraćaj.

Irački premijer Ali el Zaidi naložio je formiranje istražnog saveta koji će ispitati rad Komande i smenio vojnog komandanta zaduženog za operacije u južnoj provinciji Majsan zbog ovog incidenta.

- Premijer je takođe osudio svaki napad koji ugrožava bezbednost kraljevstva Saudijske Arabije i naložio istragu o odgovornima - navodi se u saopštenju iračkih oružanih snaga.

Dronovi lansirani iz Iraka pogodili su u petak naftovod Istok–Zapad u Saudijskoj Arabiji, što je dovelo do novih bezbednosnih mera Iraka, dok su Huti pojačali kontrolu nad jemenskom obalom Crvenog mora uoči regionalnih razgovora u Omanu.

Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije saopštilo je da je nekoliko dronova lansiranih sa teritorije Iraka gađalo naftovod u oblastima Rijada i Medine, pri čemu je bilo povređenih i pričinjena materijalna šteta.

Rijad je saopštio da je iračkoj vladi pružio priliku da preduzme dovoljne mere kako bi sprečila napade koji se izvode sa njene teritorije, kao i da Saudijska Arabija zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere radi zaštite svog suvereniteta, bezbednosti i kritične infrastrukture.

(Iran International/AA/Reuters)