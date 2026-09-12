NIKAKVE odluke marionetskih struktura u Evropi ne mogu opravdati krađu zamrznute ruske imovine, izjavio je predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin.

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„Evropska unija ponovo je progovorila o svojoj nameri da nam ukrade zamrznutu imovinu. Pokušavaju da pronađu pravni osnov za taj zločin. Njega nema! Nikakve odluke Evropskog suda za ljudska prava niti bilo kog drugog marionetskog tela ne mogu opravdati kršenje međunarodnog prava“, napisao je Volodin na platformi Maks.

Predsednik Državne dume je naglasio da je to „čista, otvorena pljačka“ i dodao da će Evropljani morati da vrate svu zamrznutu imovinu uz ogromne kamate.

Prema njegovim rečima, od nepromišljenih poteza „evro-parazita“ prvenstveno trpe privrede i građani evropskih zemalja. Kao primer naveo je Nemačku, gde je odluka o odustajanju od ruskog gasa koštala privredu te zemlje 50 milijardi evra, dok su cene energenata porasle 4,5 puta, premašivši 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara širom Evrope.

„U mnogim evropskim zemljama vlast su preuzeli nesposobni i neobrazovani ljudi, kakav je (francuski predsednik Emanuel) Makron, (nemački kancelar Fridrih) Merc i njima slični. Oni nikako nisu nacionalno orijentisani i ne misle na građane sopstvenih država“, naglasio je Volodin.

Političar je izjavio da Evropa, umesto da rešava probleme sopstvenog stanovništva, prebacuje nove tranše za nastavak rata u Ukrajini. Evropske zemlje iscrpele su sopstvene resurse u tu svrhu, a ipak korumpirani kijevski režim nastavlja da ispostavlja zahteve.



Zamrznuta ruska imovina

Ranije su mediji pisali da je Evropska komisija nastavila rad na pronalaženju „pravno zasnovanih načina“ za korišćenje zamrznute ruske imovine radi podrške Ukrajini. Evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis nije mogao da precizira koji bi faktori mogli da pokrenu ponovnu raspravu o eksproprijaciji zamrznute imovine, ali je izrazio spremnost da to pitanje ponovo uvrsti u dnevni red.

EU i zemlje G7 zamrzle su rusku imovinu u vrednosti od oko 300 milijardi evra. Oko 185 milijardi evra nalazi se kod belgijskog depozitara „Evroklir“. U decembru 2025. godine, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv „Evroklira“ Arbitražnom sudu u Moskvi, zahtevajući isplatu 18,2 biliona rubalja. Taj iznos obuhvata zamrznuta sredstva, vrednost blokiranih hartija od vrednosti i izgubljenu dobit.

Korišćenje zamrznutih ruskih sredstava od strane evropskih zemalja predstavlja krivično delo i za njega će uslediti kazne, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na brifingu održanom na marginama Istočnog ekonomskog foruma.

(Sputnjik)