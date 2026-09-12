MINISTARSTVO odbrane RF je izvestilo o opkoljavanju jedinica Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruske trupe su nastavile ofanzivu u nekoliko regiona Ukrajine, oslobodivši jedno selo i nanevši značajne gubitke neprijateljskim oružanim snagama, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Oružane snage Rusije nastavljaju specijalnu vojnu operaciju, navodi se u dnevnom izveštaju ruskog Ministarstva odbrane. Jedinice grupe „Sever” u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč oko neprijatelja, šireći spoljni perimetar kontrole. Tokom dana izvedeni su udari na opkoljene jedinice Oružanih snaga Ukrajine u oblastima Novoaleksandrovke, Prikolotnog, Male Volče i Buzova, kao i na opkoljene ukrajinske snage kod Olhovatke.

Prema navodima resora, u protekla 24 sata osujećena su dva pokušaja jurišnih grupa Oružanih snaga Ukrajine da se probiju iz okruženja u rejonima Sliznjeva i Gogina. Ukrajinske snage pretrpele su gubitke od 125 pripadnika, uništena su četiri oklopna vozila, tri terenska vozila (kvada) i 12 robotskih sistema, dok su se dva vojnika predala. Udari su izvedeni i na jedinice Oružanih snaga Ukrajine i teritorijalne odbrane u Ševčenkovu, Goptovki i Lozovoj.

U Sumskoj oblasti, udari su izvedeni po jedinicama dve mehanizovane brigade, jedne vazdušno-mobilne brigade i dve brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u rejonima Ulanova, Velike Ribice, Hotina, Esmana i Kijanjice. Grupa „Sever” je ukupno, tokom protekla 24 sata, neutralisala više od 215 ukrajinskih vojnika i uništila četiri oklopna vozila i 17 automobila.

Grupa „Zapad” poboljšala je svoj položaj duž linije fronta, nanoseći udare po tri mehanizovane brigade, jednoj vazdušno-mobilnoj brigadi, jurišnoj brigadi i brigadi teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici. Gubici neprijatelja premašili su 220 pripadnika, a uništena su tri artiljerijska oruđa, uključujući britansku samohodnu haubicu „Brejvhart” i američku haubicu M114.

Jedinice grupe „Jug” zauzele su povoljnije položaje i nanele gubitke ljudstvu i tehnici Oružanih snaga Ukrajine u oblastima Kramatorska, Slavjanska, Družkovke, Belenjkog, Nikolajevke, Vasiljevske Pustoši i Orehovatke u DNR. Neprijatelj je izgubio do 180 pripadnika, dva oklopna vozila, 25 automobila i tri artiljerijska oruđa, uključujući poljsku samohodnu haubicu „Krab” i američku M777.

Tokom operacije, jedinice grupe „Centar” oslobodile su selo Veseloje u DNR. Udari su izvedeni po tri mehanizovane brigade, jurišnom puku i četiri brigade Nacionalne garde Ukrajine u mestima Belozerskoje, Novovodjanoje, Andrejevka i Verovka u DNR, kao i Marjevka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinske snage su, prema izveštajima, imale više od 460 poginulih i ranjenih, a uništena su dva oklopna vozila, devet automobila, dva artiljerijska oruđa i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Grupa „Istok” napredovala je duboko u neprijateljsku odbranu, dejstvujući po ljudstvu i tehnici mehanizovanih, jurišnih i vazdušno-jurišnih brigada, pukova bespilotnih sistema i marinaca u oblastima Avramovke, Otriški (Dnjepropetrovska oblast) i Obščija, Vasinjevke, Barvinjevke, Omeljnika i Trudovog (Zaporoška oblast). Ukrajinski gubici iznosili su više od 265 pripadnika i jednu haubicu M777.

Grupacija „Dnjepar” zauzela je povoljnije položaje i izvela napade na mehanizovane i brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine u mestima Orehovo, Preobraženka, Kamiševaha i Julijevka u Zaporoškoj oblasti. Uništeno je do 50 ukrajinskih vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 24 motorna vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija izveli su udare po logističkim centrima, infrastrukturi za snabdevanje gorivom i energijom i transportnoj infrastrukturi, pogonima za proizvodnju dronova, robotizovanim sistemima, kao i po položajima ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 155 rejona.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su sedam navođenih bombi i 670 bespilotnih letelica avionskog tipa tokom protekla 24 sata. Prema podacima Ministarstva odbrane, od početka specijalne operacije uništeno je 674 aviona, 284 helikoptera, više od 234.000 bespilotnih letelica, 672 sistema protivvazdušne odbrane, 30.899 tenkova i drugih oklopnih vozila, 1.777 višecevnih raketnih sistema, 36.435 artiljerijskih oruđa i minobacača, kao i više od 71.000 jedinica specijalne vojne tehnike.

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