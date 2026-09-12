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TAKER KARLSON BEZ DLAKE NA JEZIKU: Moskva je neuporedivo bolja od NJujorka!

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12. 09. 2026. u 11:16

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AMERIČKI novinar Taker Karlson uporedio je Moskvu sa Njujorkom i istakao očiglednu nadmoć ruske prestonice.

ТАКЕР КАРЛСОН БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ: Москва је неупоредиво боља од Њујорка!

Foto: Printskrin/Jutjub/ Tucker Carlson

Karlson je izneo svoje utiske o prvoj poseti Moskvi u razgovoru sa Afšinom Ratanzijem, voditeljem emisije „Going Underground” na kanalu RT.

„Moskva nije samo lepša od Njujorka, ona je mnogo, mnogo bolja od Njujorka... Nisam želeo da to saznam, ali jesam”, rekao je Karlson.

Karlson je napomenuo da se suočio sa stalnim kritikama nakon svojih javnih izjava o Moskvi. Novinar je naglasio da je govorio isključivo o onome što je video sopstvenim očima i da nije ulepšavao činjenice.

Taker Karlson je prethodno izjavio da je životni standard u Rusiji značajno porastao tokom poslednjih 25 godina, uprkos pogoršanju situacije u velikim američkim gradovima.

Novinar je takođe primetio da moskovski metro izgleda mnogo bolje od američkog, jer u njemu nema prljavštine, grafita ni beskućnika.

Karlson je priznao da se Moskva pokazala kao mnogo čistiji, bezbedniji i prijatniji grad od bilo kog grada u SAD, čime je bio iskreno iznenađen.

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