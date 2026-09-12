BOSANAC PRETIO PIŠTOLJEM PROLAZNICIMA KOD KOLOSEUMA: Italijanska policija odmah reagovala
MUŠKARAC (29) iz Bosne i Hercegocine, uhapšen je nakon što je pretio pištoljem prolaznicima u Rimu, preneli su italijanski mediji.
Državljanin BiH je takođe bio naoružan nožem, a italijanska policija je pronašla u hotelskoj sobi više metaka za pištolj koji već bio napunjen sa 12 metaka, hašiš i ketamin, preneo je Korijere dela sera.
List navodi da je muškarac preteći pištoljem izazvao paniku među prolaznicima u centru Rima, u bliznini Koloseuma i Trga Venecija.
Uhapšen je u utorak, nakon što su ga prijavili turisti.
Tokom hapšenja je pružao otpor i pokušavao da pobegne.
Državljanin BiH je boravio u hotelu u Rimu sa svojom devojkom (30), državljankom Hrvatske.
(Alo)
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