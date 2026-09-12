Svet

BOSANAC PRETIO PIŠTOLJEM PROLAZNICIMA KOD KOLOSEUMA: Italijanska policija odmah reagovala

В.Н.

12. 09. 2026. u 10:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MUŠKARAC (29) iz Bosne i Hercegocine, uhapšen je nakon što je pretio pištoljem prolaznicima u Rimu, preneli su italijanski mediji.

БОСАНАЦ ПРЕТИО ПИШТОЉЕМ ПРОЛАЗНИЦИМА КОД КОЛОСЕУМА: Италијанска полиција одмах реаговала

Profimedia

Državljanin BiH je takođe bio naoružan nožem, a italijanska policija je pronašla u hotelskoj sobi više metaka za pištolj koji već bio napunjen sa 12 metaka, hašiš i ketamin, preneo je Korijere dela sera.

List navodi da je muškarac preteći pištoljem izazvao paniku među prolaznicima u centru Rima, u bliznini Koloseuma i Trga Venecija.

Uhapšen je u utorak, nakon što su ga prijavili turisti.

Tokom hapšenja je pružao otpor i pokušavao da pobegne.

Državljanin BiH je boravio u hotelu u Rimu sa svojom devojkom (30), državljankom Hrvatske.

(Alo) 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?