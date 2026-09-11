PUTIN NA POSEBNOM MESTU "U SRCU": Tramp se pohvalio najvećim uspesima, zajednička slika sa ruskim kolegom mu najvažnija?

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social video-kompilaciju svojih predizbornih mitinga i susreta sa svetskim liderima, u koju je uvrstio i susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Video počinje kadrovima Trampovih predizbornih mitinga.

- Ono što sada gledate jeste Donald Tramp na pragu najvećeg povratka u američkoj političkoj istoriji. Nikada nismo videli ništa slično. Decision Desk sada može zvanično da objavi da će Donald Tramp postati 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država navodi se u naraciji u pozadini.

- Zlatno doba Amerike počinje upravo sada. Od ovog dana naša zemlja će napredovati i ponovo će biti poštovana širom sveta. Svakog dana rada Trampove administracije stavljaću Ameriku na prvo mesto - rekao je predsednik.

U tom trenutku prikazani su kadrovi njegovih susreta sa svetskim liderima, uključujući i susret sa Putinom na Aljasci.

Na snimcima se vide Putin i Tramp kako zajedno hodaju crvenim tepihom u Enkoridžu.

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