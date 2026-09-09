RUSKI KA-52 LOVI UKRAJINSKE "PTICE": Neverovatni "grabiljvac" uteruje strah u kostu Ukrajincima

NOVI snimci prikazuju dva najsposobnija tipa jurišnih helikoptera ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, Mi-28N/NM i Ka-52, kako se koriste za presretanje ukrajinskih dronova FP-1 i MICH-2000, nakon što su se nedeljama pojavljivali izveštaji da se koriste kao specijalizovane platforme za protivvazdušnu odbranu.

Foto: printskrin youtube/militarytv

Na snimcima se vidi Mi-28 kako za dejstvo protiv ciljeva na malim daljinama koristi svoj top 2A42 kalibra 30 mm, uz podršku multispektralnog elektrooptičkog sistema OPS-28M i radara N025 postavljenog iznad rotora. Ovi senzori mogu da otkriju ciljeve sa malom radarskom reflektivnom površinom na udaljenostima do pet kilometara, prenosi Militari voč.

U dejstvima je pokazana sposobnost automatizovanog sistema za upravljanje vatrom ovih letelica da izračuna ugao preticanja radi povećanja verovatnoće pogotka, čime se optimizuje potrošnja municije.

Ka-52 i Mi-28 razvijeni su paralelno kao naslednici sovjetskog jurišnog helikoptera Mi-24, a u značajnijem broju počeli su da ulaze u upotrebu tokom 2010-ih. Ka-52 je teži i skuplji helikopter, sa manje konvencionalnom konstrukcijom, a poseduje i znatno snažniji radar, bolje prilagođen otkrivanju malih dronova u uslovima prisustva zemaljskih odraza.

Oba helikoptera koriste iste rakete vazduh-vazduh 9M342 „Igla-S“ i 9A1472 „Vihr-1“ za dejstvo po ciljevima van vizuelnog dometa, kao dopunu topovskom naoružanju.

U junu su se pojavili novi snimci koji su potvrdili da je Mi-28NM modifikovan radi poboljšanja sposobnosti u protivdronovskim misijama. Novi antenski sklopovi na više mesta na trupu trebalo bi da obezbede pouzdaniju zaštitu od napada dronovima.

Korišćenje jurišnih helikoptera kao platformi za protivvazdušnu odbranu od dronova i podzvučnih krstarećih raketa nedavno je demonstrirano i na Bliskom istoku, dok američka vojska sve više naglašava protivdronovske operacije u obuci sopstvenih jedinica naoružanih jurišnim helikopterima „Apač“.

Jurišni helikopteri imaju prednost u sposobnosti dugotrajnog zadržavanja u zoni dejstva, kao i znatno niže troškove održavanja i eksploatacije u odnosu na borbene avione sa posadom. Takođe mogu da koriste navođene rakete, dok Mi-28 poseduje i automatski top kalibra 30 mm, što ih čini pogodnim za zadatke borbe protiv dronova.

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