Albanci pisali o derbiju između Zvezde i Partizana i jednom transparentu koji se pojavio na Marakani

Naravno, u pitanju je onaj upućen njihovom igraču

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Albanski mediji pomno prate dešavanja u srpskom fudbalu, a pažnju tamošnje javnosti posebno je privukao večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Ipak, tamošnji portal "Telegrafi" nije se bavio fudbalom i taktikom, već porukom koju su "delije" poslale sa tribina najvećeg srpskog stadiona.

Naime, Albance je zaboleo transparent koji se pojavio na severnoj tribini "Marakane", a koji je bio direktno upućen njihovom napadaču Mirlindu Dakuu.

Daku se našao na meti navijača Crvene zvezde zbog prelaska u bratski Spartak iz Moskve. Poznato je da pristalice crveno-belih i moskovskog velikana gaje višedecenijsko, neraskidivo bratstvo, pa "delije" nisu mogle da prećute potez uprave ruskog kluba koja je angažovala albanskog fudbalera.

Sa tribina je poslata jasna i nedvosmislena poruka:

- Albanac u klubu, sramota za Spartak Moskva - pisalo je na transparentu koji je očigledno podigao buru.

Portal "Telegrafi" je ovu poruku nazvao "provokacijom", pokušavajući da opravda svog fudbalera isticanjem njegove statistike i milionskog transfera.

Međutim, albanski mediji su "zaboravili" da napomenu zašto Daku izaziva takav gnev kod srpskih i ruskih navijača. Reč je o istom onom fudbaleru koji je svojevremneo provocirao Srbe, dok na leđima ima i tetovažu posvećenu Agimu Ramadaniju, jednom od UČK terorista i komandantu 38. brigade, koji je imao nadimak Katana.