RASCEP UNUTAR CDU: Nemački demohrišćani duboko podeljeni oko budućih poteza posle izbornog debakla

SAMO nekoliko dana posle trijumfa desnih suverenista Alternative za Nemačku (AfD) na parlamentarnim izborima u nemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhalt, već su se pojavile prve pukotine unutar Hrišćansko-demokraske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca.

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Neslaganja su očigledna, a sa njima i činjenica da ne postoji konsenzus o tome kako dalje posle ovog debakla. Uz CDU, krahirala je Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), osvojivši tek osam mesta u pokrajinskom parlamentu.

Prvi je u napad krenuo sam Merc, zamerivši Sepu Mileru, demohrišćaninskom parlamentarcu u Bundestagu iz Saksonije-Anhalt, zbog njegovih objektivnih najava da će, kako stvari stoje, AfD dobiti jasan mandat za upravljanje pokrajinom, čime je, tvrdi Merc, "zabio nož u leđa bivšem CDU premijeru Saksonije-Anhalt, Svenu Šulceu, pa je izgubio izbore". Miler nastavlja svojim putem, pa je najavio da će Šulcea smeniti sa liderske pozicije u CDU ove pokrajine i priprema se za dug period u opoziciji. "Ne možemo ništa dok ne vratimo poverenje birača", veli Miler, ali Merc, očito ne misli tako i ponovo maše već najavljenim reformama, ne pokazujući nameru da od njih odustane ili ih barem, preispita.

Trampove čestitke i odgovor POZDRAVLjANjE pobede Alternative za Nemačku(AfD) u nemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhalt koje je stiglo preko okeana lično od predsednika SAD Donalda Trampa, dočekano je na nož i uz komentare da je reč o "eklatantnom mešanju u unutrašnu politiku suverene evropske države". U objavi na svojoj platformi, šef Bele kuće napisao je da su se Nemci "konačno umorili od apsolutno užasnih imigracionih pravila i propisa koji su toliko naštetili Nemačkoj". On je dodao da je "AfD u usponu i više to neće trpeti". "Ovo mešanje je neprihvatljivo", prvi su se pobunili socijalisti, najoštrije zahtevajući reagovanje vlade kancelara Fridriha Merca. Ono je odmah i stiglo u vidu odlaganja planiranog telefonskog razgovora, povodom godišnjice napada na SAD, 11. septembra, između Merca i Trampa.

Kako tvrde analitičari, nemački kancelar naći će se pod dvojnim pritiskom, da li još može da sprovede te svoje ambiciozne reforme i da li će istrajati na takozvanom "sanitarnom", odnosno, zaštitnom zidu prema AfD i Levici, promovisanom da se sa tim partijama ne bi ulazilo u koaliciju, niti u bilo kakvu političku saradnju.

Premijer pokrajine Hesen, Boris Rajn, takođe iz CDU, koji uživa veliki autoritet u stranci i van nje, smatra da Merc ne može da održi takav tvrdi stav s obzirom na ogroman uspeh CDU. On je za TV Velt rekao da metafora zida uopšte nije hrišćansko-demokratska i da "CDU sada mora da razgovara sa svima, o svemu, da gradi mostove prema politikom centru, a ne da ih gura iza sanitarnih, protivpožarnih i kakvih sve ne zidova".

Što se saveznog koalicionog partnera, Socijaldemokratske stranke (SPD) tiče, ona ima nameru da odstupi od starog reformskog kursa CDU i već, kako navodi Dojče vele, stižu prvi oprezni nagoveštaji takvog zaokreta. Još letos CDU, sestrinska CSU iz Bavarske i SPD, bili su saglasni da će se reforma penzionog sistema sprovesti "do u jotu", ali već u izbornoj noći, kad je ishod izbora postao očigledan, ministarka rada i šefica SPD Berbel Bas, emitovala je drugačije tonove.

- Sada kad je sve gotovo, da još više gurnemo nemačku vladu u haos, to ne može biti naš put - poručila je basova. - Kad ljudu čuju da treba da rade više i duže, da manje budu bolesni kao da oni o tome odlučuju, i da će, sveukupno, stvari postati teže, nesigurnost će rasti, a rejting vlasti u Berlinu padati.