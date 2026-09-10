Velike promene u Ligi Evrope: Evo šta novi sistem kvalifikacija znači za srpske klubove
Evropska fudbalska unija promenila kvalifikacije za Ligu Evrope od naredne sezone.
Uvodi se sistem sličan onome koji već funkcioniše u Ligi šampiona, a to su dve posebne staze - nema mešanja prvaka sa ostalim ekipama.
To u slučaju prvaka Srbije znači da se neće moći ponoviti ovogodišnji slučaj kada je Zvezda posle ispadanja iz kvalifikacija za ligu šampiona naletela na Viktoriju Plzenj, nego će protivnik i u kvalifikacijama za Ligu Evrope biti neko od ekipa koja je ispala iz elitnog takmičenja.
S druge strane, osvajač Kupa Srbije igraće isključivo protiv osvajača kupova ili ekipa koji su završile visokopozicionirane u jačim evropskim ligama i neće moći igrati sa šampionima zemalja.
Podsetimo, Srbija će naredne sezone imati četiri predstavnika u Evropi. Šampion kreće od 1. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a osvajač Kupa od 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Drugoplasirani i trećeplasirani tim Superlige boriće se od 2. kola kvalifikacija za ulazak u Ligu konferencije.
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