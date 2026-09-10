Velike promene u Ligi Evrope: Evo šta novi sistem kvalifikacija znači za srpske klubove

Evropska fudbalska unija promenila kvalifikacije za Ligu Evrope od naredne sezone.

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Uvodi se sistem sličan onome koji već funkcioniše u Ligi šampiona, a to su dve posebne staze - nema mešanja prvaka sa ostalim ekipama.

To u slučaju prvaka Srbije znači da se neće moći ponoviti ovogodišnji slučaj kada je Zvezda posle ispadanja iz kvalifikacija za ligu šampiona naletela na Viktoriju Plzenj, nego će protivnik i u kvalifikacijama za Ligu Evrope biti neko od ekipa koja je ispala iz elitnog takmičenja.

Major update here, as UEFA has confirmed the access list for the upcoming cycle. The link can be found below (UEFA Circular Letter No. 54), which confirms this. There are no changes to the Access List itself, in that all European places currently set remain in place. However,… pic.twitter.com/3BGEo3F57J — David Parkes (@dpnina10) September 9, 2026

S druge strane, osvajač Kupa Srbije igraće isključivo protiv osvajača kupova ili ekipa koji su završile visokopozicionirane u jačim evropskim ligama i neće moći igrati sa šampionima zemalja.

Podsetimo, Srbija će naredne sezone imati četiri predstavnika u Evropi. Šampion kreće od 1. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a osvajač Kupa od 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Drugoplasirani i trećeplasirani tim Superlige boriće se od 2. kola kvalifikacija za ulazak u Ligu konferencije.