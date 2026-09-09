"ZAPAD NAS NAMERNO GURA U NUKLEARNI APOKALIPTIČNI RAT" Medvedev izneo jezivu prognozu, ono što je rekao ledi krv u žilama

BEOGRAD je danas mesto okupljanja stručne i akademske javnost koja će pokušati da trasira puteve za kretanje novca, kako da se sačuva njegova vrednost, pokrene kapital koji u Srbiji još uvek “tihuje” ali i kako da se razvije investiciona kultura sposobna da odgovori na inflaciju, geopolitičke promene i ubrzani razvoj tehnologije.