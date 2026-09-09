"ZAPAD NAS NAMERNO GURA U NUKLEARNI APOKALIPTIČNI RAT" Medvedev izneo jezivu prognozu, ono što je rekao ledi krv u žilama
PREDSEDNIK stranke „Jedinstvena Rusija“ i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev izjavio je da „kolektivni Zapad“ namerno pokušava da dovede svet na ivicu nuklearnog apokaliptičnog scenarija.
- Kolektivni Zapad, koji dosledno podržava kijevsku huntu, namerno pokušava da dovede svet na ivicu nuklearnog apokaliptičnog scenarija - rekao je Medvedev u intervjuu listu „Vedomosti“.
On je dodao da upad Oružanih snaga Ukrajine u Kursku oblast, napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu i svakodnevni masovni napadi na mirne gradove nisu „specijalni efekti“, već agresivne akcije koje bi jednog dana mogle da izazovu Treći svetski rat.
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