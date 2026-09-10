ZA MAFIJAŠKE BOSOVE ZATVORSKE ĆELIJE NA SARDINIJI: Na poznato italijansko ostrvo stižu "kumovi" koje žele da se izoluju od "braće"
NA Sardiniju je stiglo 80 mafijaškioh šefova, zatvorenika sa presudama po članu 41-bis, koji su raspoređeni u novi deo zatvora Uta, blizu Kaljarija.
Tako je povećan broj zatvorenika koji su već pod strogim režimom u drugim zatvorima u tom regionu, a broj teških kriminalaca dostigao je rekordni nivo na ostrvu.
Ovi premeštaji su deo vladinog plana da se tri zatvora na Sardiniji transformišu u popravne ustanove namenjene isključivo zatorenicima podvrgutim "teškom zatvoru". Ali, predsednica regiona Alesandra Tode iz Pokreta pet zvezdica protivi se njihovom dolasku i protestuje protiv "jednostrane i arogantne" vladine odluke, koja "tretira ostrvo kao italijansku Gvajanu".
Ona je početkom avgusta pisala ministru pravde Karlu Nordiju, zahtevajući "dokumenta o kriterijumima koji su doveli do toga da značajan deo sistema 41-bis bude koncentrisan u zatvorskim institutima na Sardiniji, ali nije dobila odgovor.
Član 41-bis znači izolaciju zatvorenika od ostatka njegove kriminalne organizacije. Taj član je uveden 1992. godine, posle mafijaških masakra u Palermu, kada su ubijena dva tužioca. Njime se minimizira kontakt sa spoljnim svetom među vodećim članovima kriminalnih organizacija i time sprečavaju mafijaški šefovi da nastave da vladaju iz zatvora.
Zakon precizira da takvi zatvorenici moraju da budu smešteni u ustanovama "isključivo namenjenim njima, poželjno u izolovanim područjima" ili u "posebnim odeljenjima, logistički odvojenim od ostatka ustanove, koje čuvaju specijalizovane jedinice zatvorske policije".
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