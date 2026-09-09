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NEMCI ZAKUKALI ZBOG SVOG ČEDA: Ukrajina sve manje poručuje oružje, ali ga sve više proizvodi i to od naših para

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 09. 2026. u 23:22

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U nemačkoj vladi raste nezadovoljstvo zbog toga što Ukrajina od Berlina nabavlja premalo oružja, prenosi Spiegel pozivajući se na visoke zvaničnike.

НЕМЦИ ЗАКУКАЛИ ЗБОГ СВОГ ЧЕДА: Украјина све мање поручује оружје, али га све више производи и то од наших пара

Foto: Michael Bihlmayer/imago stock&people/Profimedia, Mike Schmidt/Profimedia

- Od vremena bivšeg ministra odbrane Ukrajine Mihaila Fjodorova primetan je trend prema kojem Kijev želi da našim novcem gotovo isključivo finansira sisteme domaće proizvodnje - rekao je izvor.

Čak ni dronovi zajedničke nemačko-ukrajinske proizvodnje više se ne nalaze na spiskovima oružja koje Kijev želi, navodi list. Jedini izuzetak su rakete za sisteme „Patriot“ i IRIS-T, za kojima Ukrajina i dalje ima veliku potrebu.

- Ukrajina gotovo jedina određuje šta će tačno biti naručeno za milijarde evra iz Evrope - navodi se u tekstu.

U Nemačkoj konstatuju da Kijev sada radije koristi strana finansijska sredstva za sklapanje ugovora sa domaćom industrijom koja se brzo razvija.

Ukrajina već mesecima nastoji da od zapadnih zemalja dobije dodatne isporuke sistema PVO i municije za njih. Usled sukoba na Bliskom istoku, mogućnosti dobavljača su ograničene: prema medijskim izveštajima, američke zalihe raketa „Patriot“ u Evropi značajno su smanjene.

Moskva smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju postizanje rešenja, direktno uvlače zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igru vatrom“.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ranije je naveo da će sve pošiljke koje sadrže oružje za Kijev predstavljati legitimne ciljeve za Rusiju.

U Kremlju su saopštavali da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

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