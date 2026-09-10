Povratak Rome i Fenera u Ligu šampiona: Biće golova u Istanbulu

Posle dugog odsustva, Fenerbahče i Roma vraćaju se u Ligu šampiona, a prvi meč ligaške faze odigraće u Istanbulu.

Photo Goal Pix / Alamy / Profimedia

Turski predstavnik morao je da prođe tri kvalifikaciona kola kako bi stigao do ovog mesta, dok Roma u elitno evropsko takmičenje ulazi posle sedam godina pauze.

Roma je odlično započela sezonu i ostvarila tri pobede u isto toliko utakmica. Savladala je Leće i Fiorentinu, a potom bila bolja i od Atalante, što je dobar pokazatelj forme pred evropski debi. Fenerbahče je, s druge strane, za vikend poražen kod kuće od Bešiktaša, ali je prethodno uspeo da eliminiše Lion u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Fenerbahče je do ligaške faze stigao preko tri kvalifikaciona kola, a pobeda nad Lionom pokazala je da domaćin može da bude nezgodan rival. Ipak, Roma je trenutno u boljoj formi i deluje kao ekipa sposobna da započne evropsku kampanju pobedom. Italijani su prošle sezone imali problema sa efikasnošću, ali sada imaju igrača koji je već pokazao da je u odličnoj formi.

To je Donjel Malen, koji je u drugom delu prošle sezone postigao 14 golova na 18 utakmica u Seriji A, a u novoj sezoni je već stigao do pet pogodaka na tri nastupa. Holanđanin će biti jedna od najvećih pretnji za odbranu Fenerbahčea.

Iako Fenerbahče ove sezone nije ostao bez postignutog gola ni u jednoj utakmici, Roma deluje kao kvalitetnija i stabilnija ekipa. Zbog toga se očekuje zanimljiv meč, ali prednost ipak ide gostima. Recimo da je neki očekivani rezultat 2:1 za goste, ali mi ćemo birti oprezniji pa predlažemo TIP: 3+ (kvota 1,80)