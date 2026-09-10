AMERIČKA VOJSKA NAPALA BROD NA KARIBIMA: Tri osobe poginule u udaru, oglasila se komanda
JUŽNA komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su tri osobe ubijene u napadu na brod u Karipskom moru, koji su koristili "narkoteroristi".
U saopštenju se navodi da je "izvršen smrtonosni kinetički udar na brzi brod koji je operisao duž utvrđenih ruta za trgovinu narkoticima na Karibima", koji je bio aktivno umešan u trgovinu narkoticima, prenosi Rojters.
Vojska SAD je saopštila da je napad izvršen na osnovu "potvrđenih obaveštajnih podataka".
U američkim napadima na brodove na Karibima i u istočnom Pacifiku, za koje je navedeno da su korišćeni za krijumčarenje droge, od prošle godine je ubijeno više od 220 osoba.
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