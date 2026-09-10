GOLEADA U AJNDHOVENU: Obe ekipe su u golgeterskoj formi
PSV želi da ove sezone napravi ozbiljan iskorak u Evropi, nakon što je prošle sezone ispao već na prvoj prepreci u Ligi šampiona.
Holandski velikan je izgubio četiri od osam utakmica u ligaškoj fazi, a sada ga na startu čeka nezgodan duel sa ukrajinskim Šahtjorom iz Donjecka, koji je prošle sezone stigao do polufinala Lige konferencije.
PSV deluje kao tim koji ima veće šanse za pobedu, ali najzanimljivija opcija mogla bi da bude na tržištu golova. Sve ukazuje na to da bi granica od 3,5 pogodaka mogla da bude vredna pažnje.
Šahtjor je u dobroj golgeterskoj formi i postigao je 10 golova na pet utakmica ove sezone. PSV je, s druge strane, u poslednja tri meča čak 14 puta zatresao mrežu. Domaćin, međutim, još nije uspeo da sačuva svoju mrežu, pošto je na šest utakmica primio 10 golova, pa i gosti imaju dovoljno razloga da se nadaju pogotku.
Prednost domaćeg terena i želja da se pokaže u ovom takmičenju mogli bi da pomognu PSV-u da dođe do pobede. Procena je da bi meč mogao da bude završen rezultatom 3:2, što bi bio isti ishod kao kada su se ovi timovi sastali na „Filips stadionu“ 2024. godine u ovom takmičenju.
PSV je na poslednja tri meča postigao najmanje tri gola, dok Šahtjor u proseku postiže tačno dva pogotka po utakmici.
Rikardo Pepi je prošle sezone postigao tri gola na pet nastupa u Ligi šampiona, a ove sezone je već tri puta bio strelac na pet utakmica u Erediviziji. Reprezentativac SAD deluje kao najozbiljniji kandidat da se upiše u strelce i protiv Šahtjora.
NAŠ TIP: 4+ (2,12)
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