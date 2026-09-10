TRAMP O RATU SA IRANOM: Sve će biti gotovo odmah posle izbora

AMERIČKI predsednik Donald Tramp očekuje da će rat sa Iranom biti završen odmah nakon novembarskih izbora za Kongres u SAD, tvrdeći da Teheran pokušava da produžavanjem sukoba utiče na njihov ishod.

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"Mislim da će se rat završiti odmah posle izbora, jer oni više ne mogu da izdrže. Očajnički pokušavaju da utiču na izbore", rekao je Tramp novinarima.

Izbori 3. novembra odlučiće da li će Republikanska stranka zadržati kontrolu nad Kongresom, a rat sa Iranom i rast cena goriva u međuvremenu su postali jedno od važnih unutrašnjopolitičkih pitanja u SAD.

Tramp je i ranije iznosio prognoze i postavljao rokove za završetak sukoba. "Volstrit džornal", međutim, piše da su ga najviši saradnici Bele kuće, među kojima potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio, privatno upozorili da bi rat mogao da traje sve do kraja njegovog predsedničkog mandata u januaru 2029. godine. Rojters navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi te tvrdnje.

Istovremeno sa prognozom skorog završetka rata, Tramp je Teheranu uputio novu pretnju: izjavio je da bi SAD mogle da napadnu planinu Pikaks, snažno utvrđenu lokaciju sa dva duboko ukopana kompleksa tunela u blizini oštećenog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu.

"Primećujemo određene aktivnosti na Pikaksu. Savetovao bih Iranu da se ne igra, jer ćemo morati veoma snažno da ih udarimo", poručio je Tramp tokom republikanske konvencije pred izbore za Kongres.

Šef bele kuće napadom na ovu lokaciju preti najmanje od sredine jula.

Trampova procena da se rat približava kraju dolazi, međutim, u trenutku kada stanje na terenu pokazuje dalje zaoštravanje sukoba.

Iran je saopštio da je u sredu napao deset brodova u blizini Ormuskog moreuza, nakon što su SAD potopile pet iranskih naftnih tankera. Reč je o najvećem talasu napada na brodove od početka šestomesečnog rata.

Cena nafte "brent" zadržala se iznad 100 dolara za barel, dok su transportni pravci kroz Ormuski moreuz i Crveno more ozbiljno poremećeni.

Kroz Ormuski moreuz, kojim je pre rata prolazila približno petina svetskih isporuka nafte, u sredu je prošlo svega sedam brodova – upola manje od proseka u prethodnih deset dana.

(RT)